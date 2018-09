Le jeûne, une technique "détox" pour les vieux ?

48% des Français considèrent que "compte tenu du nombre élevé de chômeurs, il faut baisser le montant des allocations versées aux chômeurs et raccourcir la période d’indemnisation de manière à inciter les chômeurs à rechercher plus activement du travail".

Trois débats nous obsèdent : autour du genre, des droits de l’animal, de l’euthanasie. Et trois disciplines politiquement correctes traitent désormais de ces questions dans le monde universitaire : gender studies, animal studies, bioéthique. En lisant les penseurs à l'origine de ces trois courants de pensée, Jean-François Braustein lève le voile sur la folie qui s'est emparée de la philosophie aujourd'hui. 2/2

Repris à l’envi, les mots incivilité(s) et incivisme sont devenus le signe d’un profond malaise de nos sociétés démocratiques contemporaines, le symptôme de notre incapacité à vivre ensemble en République française. Extrait de Refaire communauté pour en finir avec l'incivisme de David Lisnard et Jean-Michel Arnaud, publié aux éditions Hermann.

L’Angleterre est en train de gagner la bataille du Brexit ! À rebours de ses amis du vieux continent, Marc Roche, correspondant du Monde à Londres pendant vingt-cinq ans, aujourd’hui commentateur à la BBC et chroniqueur au Point, en est désormais persuadé. "Le Brexit va réussir", par Marc Roche, chez Albin Michel (2/2).

A Salzbourg, Emmanuel Macron, interrogé sur le Brexit a déclaré que "ceux qui expliquent que l'on peut facilement vivre sans l'Europe, que tout va bien se passer et que cela va faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses sont des menteurs". Mais rentrer dans l'Europe résoudra-t-il pour autant tous les problèmes ?

Alors que se tient l'université d'été de la Manif pour Tous et que la PMA doit être encore débattue dans les jours qui vient, Ludovine de la Rochère revient sur le rôle que compte tenir son mouvement dans les prochaines semaines.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Mystérieusement coincé dans une voiture, un ours brise la vitre pour s'échapper

Le temps dimanche 23 septembre : pluie et coup de vent en Normandie

Il est l'auteur de "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" aux éditions Grasset.

Le docteur Christophe de Jaeger est médecin physiologiste, directeur de l’Institut de médecine et de physiologie de la longévité à Paris.

senti est réel, créé par l’environnement propice, mais il n’empêche une dégradation physique tout aussi réelle. La perte de poids, modérée mais rapide, relève du principe du «starter» qui pourrait être psychologiquement bénéfique, vécu comme une sorte de motivation. Malheureusement, ce type de « cures » est généralement pratiqué seulement d’une à deux fois par an, rarement associé à de l’exercice physique. Ces jeûnes sont donc un très mauvais calcul pour votre Capital santé.

Les jeûnes dits «médicaux», tels qu’ils sont pratiqués dans certaines cliniques en Allemagne, sont, comme leur nom l’indique, associés à un suivi par des médecins. Ils entraînent une petite perte de poids, principalement au détriment des muscles. Cela devrait suffire pour en déduire que le jeûne aura un effet négatif sur votre santé. Les deux premiers jours sont les plus difficiles, puis ils sont suivis d’une certaine euphorie. Vous avez peut-être entendu des témoignages de personnes pratiquant le jeûne qui vous disent combien elles se sentent bien. Ce bien-être res-

Ne nous attardons pas sur les jeûnes conjugués à toutes les sauces, organisés par n’importe qui, avec une prise en charge plus ou moins psychothérapeutique, et associés à des exercices de méditation, à de longues randonnées...

Le jeûne, stricto sensu, est une pratique d’une très grande brutalité pour l’organisme. Il enclenche des mécanismes physiologiques de survie qui ne peuvent être supportés à tout âge. Quand nous sommes malades, nous jeûnons naturellement. C’est un réflexe physiologique de mise au repos du système digestif pour combattre la maladie. C’est donc un mécanisme à court terme qui ne peut être viable à moyen ou long terme. Et le vrai jeûne étant une expérience très violente pour le corps, il est très dangereux si vous présentez des pathologies (diabète, maladies cardiaques...).

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres