"La jeune fille et la nuit" : un bon Musso, sans plus

LIVRE

« La jeune fille et la nuit »

de Guillaume Musso

Ed. Calmann-Lévy

442 pages

21,90 €.

RECOMMANDATION

BON

>THEME

Un défi que s’est imposée la superstar de l’édition française Guillaume Musso : écrire un « polar sans policiers ».

Pour « La jeune fille et la nuit »- son seizième et nouveau roman, il y a ajouté un ingrédient supplémentaire : quitter les Etats-Unis et principalement New York qui lui ont servi de décor pour ses précédents livres, et poser son histoire cette fois « dans des lieux familiers » sur la Côte d’Azur, à Nice et ses alentours dont Antibes (où est né Musso).

Dans ce livre, à ranger dans la catégorie très prisée outre-Atlantique du « campus novel », d’emblée l’auteur donne le nom de l’assassin. C’est Thomas, le narrateur romancier à succès né à Antibes.

Décembre 1992, Thomas, ayant alors 18 ans, élève en classe préparatoire d'un lycée sur la Côte d’Azur, a assassiné Alexis, le professeur de philosophie qui aurait été l'amant de Vinca, dont il était secrètement amoureux.

Le corps d'Alexis a été emmuré dans le gymnase du lycée, Vinca a mystérieusement disparu, l'enquête de police est restée sans résultat.

Vingt-cinq ans plus tard, le romancier est de retour à Antibes pour les cinquante ans du lycée. Il se dit que le gymnase doit être rasé; alors, on retrouverait le corps du professeur. C’est le début du cauchemar pour Thomas et son ami Maxime qui l'a aidé à se débarrasser du cadavre. Pire : à l’attention de Thomas, a été écrit « Vengeance »…

POINTS FORTS

-La construction parfaitement maîtrisé de « La jeune fille et la nuit ». En grand technicien, Guillaume Musso propose un récit qui court sur une journée de mai 2017 avec des retours sur cette soirée et cette nuit de décembre 1992. « Tout rassembler au cours d'une seule journée a été une contrainte volontaire, ça stimule », confie Musso.

-Le personnage de Vinca Rockwell, disparue en 1992, à 19 ans. Elle hante le roman, elle qui, selon Guillaume Musso, était « la reine du campus. Libre, gracieuse, passionnée, elle fascinait son entourage ».

-Un souffle qui traverse les pages de « La jeune fille et la nuit » et qu’on a pu respirer dans des textes de David Lodge ou encore de Michael Chabon.

POINTS FAIBLES

-Comme dans les romans précédents, le style et l’écriture sont passe-partout. Mais Guillaume Musso aime à répéter : « Plus qu’un écrivain, je suis un raconteur d’histoires ».

-Les clichés nombreux, comme les lycéens mus essentiellement par les poussées d'hormones ou encore les professeurs évidemment un peu, beaucoup secoués. Sans parler des décors enneigés: oui, bien sûr, le meurtre eut lieu en décembre !