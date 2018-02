Le jeu trouble du Pakistan : Ben Laden aurait-il pu être remis aux Américains juste après le 11 Septembre ?

Au lendemain du 11 Septembre, pour les ÉtatsUnis, la responsabilité d’Oussama Ben Laden ne fait aucun doute : l’émir d’al-Qaida se garde pourtant de toute revendication officielle, mais il va tout de même s’en féliciter à plusieurs reprises dans des messages vidéo. Le président américain George Bush le réclame « mort ou vif ».

Ben Laden ordonne aux membres d’al-Qaida d’évacuer les camps et tous les bâtiments appartenant à l’organisation, en prenant soin d’effacer toute trace importante de leur séjour : documents, fichiers informatiques, etc.

L’urgence est d’éloigner les familles de toutes les zones sensibles, y compris des villes et des villages susceptibles d’être les cibles de frappes militaires américaines.

Par l’intermédiaire du correspondant d’al-Jazira au Pakistan, le patron d’al-Qaida fait ensuite parvenir un message préenregistré au siège de la chaîne qatarie, à Doha. Al-Jazira est la chaîne la plus suivie dans le monde arabe, son influence est inégalable. Cette vidéo est destinée à marquer l’esprit des musulmans, et le Saoudien va soigner sa mise en scène : elle sera très symbolique. Il existe dans l’histoire de l’islam un épisode majeur : le prophète Mohamed, accompagné de son fidèle lieutenant Abou Bakr, fuit ses ennemis mecquois de la puissante tribu des Quraysh. Sur la route de Médine, il trouve refuge dans la grotte de Thawr au sud de La Mecque.

L’émir d’al-Qaida va donc, lui aussi, s’adresser à « son peuple » depuis une grotte, dans son fief de Tora Bora. Il est flanqué de son adjoint égyptien Ayman al-Zawahiri, et du responsable médias et porte-parole d’al-Qaida, le Koweïtien Souleyman Abou Ghaith (ce dernier est également l’époux de Fatima, la fille aînée de Ben Laden). Dans cette vidéo, le Saoudien alterne menaces contre ses ennemis et promesses de victoire pour ses partisans.

Un mois et demi plus tard, début novembre, les rodomontades semblent bien fantaisistes lorsque la campagne militaire américaine, soutenue par une vaste coalition de plusieurs pays, et appuyée par les combattants de l’Alliance du Nord de feu le commandant Massoud, entreprend de pourchasser les talibans et leurs alliés djihadistes jusque dans leurs fiefs. Dans sa fuite, le chef d’al-Qaida n’a cette fois pas d’autre choix que de se terrer au fond des grottes de Tora Bora. Seule une petite poignée de fidèles l’entoure. Ils doivent affronter le froid, le dénuement et la peur. Ben Laden, qui connaît bien l’âme humaine, craint la corruption, dans un pays où cette pratique est monnaie courante. Mais il espère malgré tout que ce mal qui gangrène effectivement toutes les couches de la société afghane ne sera jamais aussi puissant que la sunna, la tradition et les enseignements du Prophète. Car la sunna veut que « le musulman soit le frère du musulman et, de ce fait, il ne doit ni être injuste envers lui, ni le trahir ». Pour Ben Laden, comme pour tout musulman pieux, cela signifie qu’un musulman ne doit pas trahir un autre musulman, encore moins au bénéfice d’un non-musulman, autant dire d’un mécréant. Il a raison d’avoir confiance : c’est bien le pouvoir de la religion qui va lui permettre d’échapper aux Américains.