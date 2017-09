"Jeu d’Ombres – Gazi !" : de l'énergie en lingots-vérité sur les cités

BD

Jeu d’Ombres – Gazi !

de Dedola et Merwan

Ed. Glenat

14,95 €

L’AUTEUR

Ils sont deux aux manettes de cette nouvelle série aux confluents du thriller, du politique et du social:

- Loulou Dédola, d’abord. Lyonnais, leader du groupe RCP, il est l’homme de multiples talents : auteur, compositeur, interprète, écrivain, scénariste, globe-trotter, polyglotte, amoureux de la Turquie. Ses tournées en Afrique lui inspirent son premier roman, 419 African Mafia, éd. Tribal, 2009 ; sa 1° BD éponyme, 2012, éd. Glénat ; et le film dont la sortie est prévue prochainement. Convaincu que « rien n’est facile mais qu’il faut toujours essayer », il s’engage dans l’association Musique Banlieue, pour « créer des passerelles entre les jeunes de tous les horizons passionnés de musique ».

- Merwan Chabane, ensuite. Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, il démarre sa carrière dans le jeu vidéo et les films d’animation. Il y acquiert une première notoriété grâce à Biotope, court-métrage d’animation. Mais c’est grâce à la BD qu’il reçoit la consécration du public. Tout d’abord avec Fausse garde, éd. Vents d’Ouest, 2009, consacré à la découverte du Pankat, un art martial total. Puis avec la saga d’aventure L’Or et le Sang, éd. 12Bis puis Glénat, 2009-2014, en collaboration avec Fabien Bedouel, Maurin Defrance et Fabien Nury. Egalement engagé socialement, il est accueilli en 2013 en résidence dans les bibliothèques d’Aulnay-sous-Bois dans le cadre du programme Écrivains en Seine-Saint-Denis.

THEME

Viviane, étudiante, belle, ambitieuse, un brin cynique, rêve de politique et d’un horizon plus lointain que les murs de sa cité lyonnaise … mais échoue à nouveau à ses examens. Le même jour, Cengiz, fils d’immigrés turcs avec qui elle a grandi, l’invite à venir fêter l’obtention de sa licence. Vexée par ce clin d’œil du destin, elle refuse.

Cengiz célèbre néanmoins sa réussite universitaire à La Plateforme, péniche boîte de nuit amarrée dans le centre de Lyon, en compagnie de Bilail, un ami d’enfance. Avant de partir, il échange avec Madou, videur et ami, sur la situation de Sayar, son frère aîné, caïd ultra-violent emprisonné en Turquie.

Sur le chemin du retour, ils manquent de renverser Amine, petit dealer blessé poursuivi par la BAC. Cengiz le cache dans son coffre, est à deux doigts de se faire arrêter lors d’un contrôle inopiné et manque de mettre le feu à la banlieue lyonnaise. Il empêche finalement la situation de dégénérer en jouant le médiateur entre les bandes des cités et des forces de l’ordre heureusement menées par un inspecteur prêt à prendre le ‘risque’ du dialogue plutôt que de privilégier la répression.

Ce fait d’armes lui vaut une petite notoriété dans le microcosme lyonnais. Il la met immédiatement à profit pour lancer un projet associatif et social et se rapprocher de Viviane, tout en préparant le voyage en Turquie qui doit lui permettre de faire libérer son frère …