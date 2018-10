"Le jeu de l'amour et du hasard" de Marivaux : vérité, profondeur et grâce

THEATRE

LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD

de Marivaux

Mise en scène : Benoît Lambert

Avec : Robert Angebaud, Rosalie Comby, Etienne Grebot, Edith Mailaender, Malo Martin, Antoine Vincenot

INFORMATIONS

Théâtre de l'Aquarium

La Cartoucherie

route du champs de Manoeuvre 75012 Paris

ATTENTION: dernière, le 21 Octobre

Représentations: du mardis au samedi à 20h

dimanche à16h

Réservations: 01 43 74 99 61

Durée 1h 40

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Sylvia, qui redoute de ne pas connaître le bonheur avec le mari souhaité par son père, obtient de Ce dernier l’autorisation de se faire passer pour sa propre suivante, Lisette.

Ainsi pourra-t-elle observer son futur tout à loisir. Le père apprend très vite que le fiancé potentiel a eu la même idée. Il s’amuse avec son fils des péripéties qui ne manqueront pas d’advenir. Deux jeunes couples, de valets et de maîtres, vont ainsi se rencontrer. S’aimeront-ils en dépit des conventions sociales ?

POINTS FORTS

1 - Joli décor, vaste, partagé entre jardin et lieu scientifique. Le jeune metteur en scène, Benoît Lambert, passionné par la qualité de la langue de Marivaux, s’ingénie à en faire entendre la modernité, tout en soulignant l’aspect social précurseur.

2 – La génération des amoureux est incarnée avec bonheur par de jeunes comédiens, pleins de fougue et de sincérité. Je tiens à saluer particulièrement Antoine Vincenot, très crédible et touchant en Dorante et Rosalie Comby, Lisette pleine de charme et de tendresse. Edith Mailaender est très juste ainsi que Malo Martin.

3 – La qualité de la pièce, sa faculté de dépeindre avec finesse et justesse les émois amoureux chez les jeunes gens. Bien des choses ont changé depuis Marivaux, mais cette manière de dépeindre l’amour naissant fait toujours merveille.

POINTS FAIBLES

Le beau décor s’avère parfois un peu vaste et fait quelquefois perdre de vue les comédiens.

EN DEUX MOTS

Le Théâtre de l’Aquarium affiche une pièce peu jouée du vivant de son auteur, puis oubliée, et redécouverte au XXème siècle. C’est toujours un bonheur de la voir, quand elle est bien "traitée". Cette jeune troupe et leur spectacle ont bien des vertus.

Quoi d’étonnant que de voir en cette saison, trois Marivaux ensemble à l’affiche ? Rien, Marivaux- je le redis- étant sans doute l'auteur classique le plus actuel, avec Molière.

UN EXTRAIT

« Dorante : Lisette, quelque éloignement que tu aies pour moi, je suis forcé de te parler; je crois que j’ai à me plaindre de toi.

Sylvia : Bourguignon, ne nous tutoyons plus, je t’en prie.

Dorante : Comme tu voudras.

Sylvia : Tu n’en fais pourtant rien.

Dorante : Ni toi non plus ; tu me dis: Je t’en prie.

Sylvia : C’est que cela m’est échappé. »

L’AUTEUR

Né à Paris, Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux (1688 – 1763) fut à la fois romancier, moraliste mais surtout auteur de comédies, sensibles et fines où l’amour tient une place prépondérante Il préfère travailler pour les Comédiens italiens, avec la célèbre Sylvia comme interprète fétiche. Sa célébrité commence avec « Arlequin poli par l’amour (1720) », puis ses chefs-d’œuvre : « la Surprise de l’amour (1722) », « La Double Inconstance » (1723), « Le Jeu de l’amour et du hasard » (1730) … Les personnages de femmes se déploient avec élégance dans son théâtre et Marivaux y révèle une connaissance profonde et intime de cet éternel féminin, notamment dans sa jeunesse, face à l’éclosion de l’amour. Il est l’auteur d’une quarantaine de pièce et membre de l'Académie Française. Il demeure l’un des cinq auteurs les plus joués à la Comédie-Française.