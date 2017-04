"Le Jeu de l’amour et du hasard" : un formidable hymne au théâtre et à l'amour

Sylvia demande à son père l’autorisation de changer de rôle avec sa suivante Lisette, de manière à mieux observer son futur époux. Le père accepte, bien qu’il sache que Dorante a opté pour le même stratagème. Il décide, avec bienveillance et curiosité, d’attendre les surprises de cet étrange chassé-croisé.

POINTS FORTS

1 – L’ardeur de la mise en scène et la sincérité de la direction des acteurs, nous font entrer immédiatement dans l’univers moderne, en interprétant ce chef d’œuvre dans un style « années sixties » mais avec le plus grand respect du texte.

2 - Salomé Villiers, véritable piano conducteur du spectacle, m’a littéralement emballée, dès la première scène, alors que je suis généralement un peu frileuse, face aux mises en scène dites modernes, des chefs d’œuvres. Le génie de Marivaux emporte magnifiquement cette actualisation ; les jeunes gens, qui étaient présents dans la salle et dont le vocabulaire n’a guère été enrichi ces dernières décennies, on adoré. Ils découvraient comment on peut parler d’amour avec un beau langage, le nôtre.

3 – Je cite Marivaux « Pourquoi notre Langue a-t-elle passé dans presque toutes les Cours de l’Europe ? […] C’est le plaisir de nous lire, de penser, et de sentir comme nous qui les a gagnés ; c’est ce génie, c’est cet ordre, c’est ce sublime, ce sont ces grâces, ces lumières répandues dans vos Ouvrages, ou dans ceux de nos Écrivains que vous avez inspirés, qui ont acquis cette espèce de triomphe à la Langue Française. » (Discours à l’Académie Française)

4 – J’ai aimé ce véritable travail de troupe et ses acteurs, tous remarquables, dans une mise en scène enlevée, drôle, trépidante ; on est totalement dans Marivaux, le vrai Marivaux, pas l'idée que l'on s'en fait, avec le pseudo marivaudage. Marivaux ne parle que du cœur, avec tout son coeur et c'est à la cadence de ce coeur que le spectacle a été monté. En totale situation, dans le rythme que l’auteur souhaitait pour ses spectacles, pour lesquels ils préféraient les comédiens italiens, plus vifs, aux comédiens français. L’aspect philosophe de l’auteur, très sensible aux mouvements de la société du 18ème siècle et à la séparation des classes sociales, est présent, mais avec légèreté. Le jeu des conventions passe surtout par le langage.