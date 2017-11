"Jésus, de Nazareth à Jérusalem" : Dommage que la musique...

THEATRE-SPECTACLE

Jésus, de Nazareth à Jérusalem

Livret et mise en scène de Christophe Barratier

Musique de Pascal Obispo

Avec Mike Massy, Anne Sila, Crys Nammour, Grégory Deck, Olivier Blackstone…

INFOS & RÉSERVATIONS

Dôme de Paris - Palais des sports

34, boulevard Victor 75015 Paris

Réservations : 01 48 28 40 10

Jusqu’au 19 novembre :

Mardi, jeudi, vendredi à 20h

Samedi à 15h et 21h

Dimanche à 15h

Du 24 novembre au 10 décembre :

Vendredi à 20h

Samedi à 15h et 21h

Dimanche à 15h

RECOMMANDATION : BON

THEME

De son baptême par Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain jusqu’à sa résurrection à Jérusalem après la fête juive de Pâque, les dernières années de la vie du Christ racontées en jouant, en chantant et en dansant.

POINTS FORTS

1) Faire de la vie de Jésus une comédie musicale relevait presque de la gageure. Le thème religieux et sacré induit forcément un respect, et interdit tout traitement léger. Dans le même temps, la fresque musicale ne doit pas se figer en tableau vivant ou basculer en leçon de catéchisme.

Les auteurs ont donc marché sur une crête et se sont admirablement sortis de la complexité du projet. Le grandiose et le spectaculaire sont là, mais ne se départissent jamais d’une profonde révérence. L’émotion aussi est présente, du début à la fin.

2) Le spectacle ne connaît aucune longueur ; il avance vite, dans un bon rythme. De la salle, on a l’impression de feuilleter un bel album, comme inspiré d’un péplum, qui nous raconte cette histoire fondatrice que l’on aime à s’entendre répéter.

3) Judicieux casting : Mike Massy est un Jésus idéal et Anne Sila une Marie digne et vibrante. Quant à Marie-Madeleine, Pierre, Judas et Ponce Pilate, ils restent d’un point de vue purement théâtral de très beaux personnages comme le sont toujours ceux qui se modifient, qui renient, qui trahissent, qui doutent ou qui simplement s’interrogent.

4) Très inventif, le metteur en scène Christophe Barratier a été particulièrement inspiré et signe des tableaux ingénieux, voire brillants : la pêche miraculeuse, l’entretien de Caïphe avec Ponce Pilate (excellent Solal), le suicide de Judas, la flagellation du Christ en ombres chinoises, et surtout l’ascension du Golgotha qui se fait par la salle puisque Jésus monte dans les travées, écrasé par le poids de sa croix, au milieu du public. Une image d’autant plus forte que, ce soir-là, pour les spectateurs qui le voient réellement passer à côté d’eux, il ne s’agit pas d’une image.

POINTS FAIBLES

1) Auteur de nombreux tubes que nous gardons tous dans un coin de l’oreille, Pascal Obispo signe quelques mélodies plaisantes pour ce « Jésus » mais semble avoir été comme intimidé par son sujet. On gardera quand même en mémoire « L’Adieu », la chanson de Marie au pied de la croix, puissamment interprétée par Anne Sila.

2) Ici pas d’orchestre dans la fosse mais une bande-son. Le spectacle perd hélas en chaleur et en présence.

EN DEUX MOTS

Superbe fresque qui retrace les dernières années du Christ, « Jésus, de Nazareth à Jérusalem » réunit de grands comédiens-chanteurs dans une mise en scène souvent saisissante. Mais la musique ne nous emporte que rarement.

UN EXTRAIT

Marie à propos de son fils :

« Il est ma joie

Je suis née avec lui. »

Paroles de Didier Golemanas

LES AUTEURS

- Christophe Barratier, né en 1963, est réalisateur, metteur en scène, scénariste et producteur. Il suit d’abord une formation musicale, celle de guitariste classique. En 1991, il entre dans la maison de production de son oncle Jacques Perrin, Galatée Films, et apprend le métier de producteur. Son premier long métrage « Les Choristes » sort en 2004 et remporte un immense succès. Il réalise ensuite « Faubourg 36 », « La Nouvelle Guerre des boutons » et « L’Outsider » consacré à l’affaire Kerviel. Au théâtre, il met en scène « Chat en poche » de Feydeau, « Il était une fois Joe Dassin » et l’adaptation de son film « Les Choristes ».

- Pascal Obispo, né en 1965, est un auteur-compositeur-interprète. Il connaît le succès dès 1992 avec le titre « Plus que tout au monde ». Suivront « Lucie », « Millésime », « Fan », « Tombé pour elle » ou encore « L’Envie d’aimer ». Parallèlement à sa carrière de chanteur, il signe de nombreux succès pour d'autres artistes comme Florent Pagny, Johnny Hallyday, Zazie, Patricia Kaas, ainsi que la comédie musicale « Les Dix Commandements ».