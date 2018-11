Jérôme Besnard : "La droite est à la seule à pouvoir tenir un discours compatible avec ce qui est en train d’arriver en Europe"

François Fillon de la même façon cherchait de la même façon à moderniser la droite sans renier l’héritage gaulliste qui était le sien.

Les grands hommes qui ont forgé l’imaginaire de droite sont souvent particulièrement critiques à l’égard du libéralisme dans vos pages. La droite semble aujourd’hui s’orienter vers une forme de libéralisme conservateur, à l’image de la campagne de François Fillon. Votre livre ne montre-t-il pas que ce libéralisme conservateur qui semble rassembler la droite est plus une tension entre libéralisme et conservatisme qu’une complémentarité entre les deux ?

Je dirai qu’il s’agit plus qu’il s’agit d’une tension entre traditionalisme et libéralisme qui aboutit à ce que François Huguenin avait appelé dans un ouvrage paru il y a une dizaine d’année le « conservatisme impossible ». Tout le drame de la droite depuis le XIXe siècle est de ne pas être parvenu à ce niveau de maturité de conservatisme qui est celui des Anglais. En Angleterre, cette tension n’existe pas. Derrière la querelle des hommes entre François Fillon et Alain Juppé, il y a en fait une incapacité d’une partie de la droite à voir qu’elle ne peut pas se contenter d’être dans la course à la modernité. L’option de François Fillon consistait en une refondation programmatique de la droite. Mais de l’autre côté, il y avait une droite chiraquienne devenue juppéiste dont la seule caractéristique est d’essayer de donner un peu de souffle au renoncement devant les seuls acteurs économiques. Il y avait donc d’un côté une droite qui se voulait politique, celle qu’a tenté de tracer François Fillon, et de l’autre une droite qui s’est principalement reportée sur Emmanuel Macron et qui se trouve cantonnée à un pragmatisme économique en évacuant les questions régaliennes (sur l’immigration, l’Europe, les valeurs familiales). C’est une droite du refus du politique… et finalement on peut se demander s’il s’agit encore d’une droite, ou bien d’un radical-socialisme avec un verni gaulliste.