Jean Quatremer : "Le SelmayrGate montre à quel point l'Europe est aux mains de technocrates non élus et non responsables"

Atlantico : Ce 25 mars, la Commission a affirmé, dans ses réponses aux 134 questions de la Commission de Contrôle Budgétaire (Cocobu) du Parlement européen, que la décision de nommer Martin Selmayr au poste de secrétaire général de la Commission était légale. ​Après la pression politique exercée par Jean-Claude Juncker sur ce dossier, en déclarant notamment "s'il part, je m'en vais", ​comment anticiper la suite des événements ? Par ailleurs, comment expliquer cette déclaration, laissant planer le doute du partage du pouvoir entre les deux hommes ?

Jean Quatremer : Le fait qu'un président de Commission, qui est l'équivalent d'un Premier ministre, lie son avenir politique au sort de quelqu'un qui n'est, en première analyse, qu'un fonctionnaire à son service, est sans précédent dans l'histoire de l'Union et sans doute dans les démocraties.

Le propre d'un technocrate, ou même d'un ministre, est de pouvoir servir de fusible afin de ne pas mettre en péril le premier ministre et sa majorité. C'est quand même l'une des plus vieilles figures politiques qui soit, celle du fusible. En réalité, en liant son avenir politique à celui de Martin Selmayr, le président de la Commission reconnaît que le vrai président est son subordonné apparent : il ne faut plus parler de la Commission Juncker, mais de la Commission Selmayr. Certains n’ont pas hésité à ironiser à Bruxelles sur cet épisode en faisant remarquer que Juncker, en menaçant de démissionner si on continuait à chercher noise à Selmayr s’était montré solidaire de son patron, ce qui donne une idée de l'ambiance qui règne ici. Jean-Claude Juncker a réussi l’incroyable exploit de transformer une affaire qui relevait de la cuisine interne en une affaire politique. Cela est maladroit politiquement parce qu'il peut effectivement être poussé à la démission si le Parlement européen se montre intransigeant.

Martin Selmayr, en tant que secrétaire général, a participé au Conseil européen des 22 et 23 mars. Est-ce que cela marque une forme de validation de sa nomination par les dirigeants de l'Union ?

Non : le secrétaire général de la Commision assiste toujours aux sommets. Et le fait que les Etats ne lui aient fait aucune remarque ne veut rien dire car ils ne peuvent pas légalement intervenir dans les processus internes aux institutions communautaires et heureusement ! Imaginez que l’Etat français se mêle de la nomination des secrétaires généraux des municipalités… Ils doivent donc attendre que le Parlement se prononce. Mais il ne faut pas se tromper : les États membres restent prudents, mais ils observent très attentivement ce qui se passe au sein de la Commission. Une partie des États européens n’est pas satisfait de ce qui se passe, car cela sert les eurosceptiques et les europhobes. Nigel Farage, l’un des artisans du Brexit, clame ainsi sa joie sans retenue ou encore le porte-parole du gouvernement hongrois affirme qu’il n’acceptera plus les leçons de la Commission, celle-ci n’étant même pas capable de respecter le droit européen. Tout le monde a parfaitement conscience que cela affaiblit l'idée européenne auprès des opinions publiques : quelle image désastreuse que cette eurocratie qui pratique le népotisme et le clientèlisme et qui ensuite va donner des leçons de bonne gouvernance à la Grèce ! Vendredi, Emmanuel Macron, lors de la conférence de presse qui a suivi le Conseil européen, s’est montré menaçant : il attend que des conséquences soient tirées de l’enquête du Parlement européen.