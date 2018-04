"Jean-Pierre Melville, le solitaire" : particulier et mystérieux, comme ses films

LIVRES

Jean-Pierre Melville, le solitaire

De Bertrand Tessier

Éditions Fayard

250 pages

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THÈME

Né en 1917, il y a un peu plus d’un siècle, et mort prématurément à l’âge de 55 ans, le réalisateur Jean-Pierre Melville reste l’un des plus grands noms du cinéma français.

Ses films, « Le Silence de la mer », « Le Doulos », « Le Samouraï », « L’Armée des ombres », « Le Cercle rouge », entre autres, l’ont inscrit dans les mémoires et sont autant de références pour la génération actuelle, de Quentin Tarantino aux nouveaux maîtres du cinéma asiatique.

POINTS FORTS

1- Jean-Pierre Melville, né Grumbach (il emprunta son pseudonyme à l’auteur de « Moby Dick »), fut un véritable personnage de roman, complexe et même contradictoire, et sa vie, un film à rebondissements. De son enfance de petit juif alsacien à son engagement dans la Résistance, de ses débuts de cinéaste franc-tireur, qui lui vaudront d’être considéré comme le père spirituel de la Nouvelle Vague, à sa reconnaissance internationale, ce virtuose de la mise en scène a toujours su rester un homme libre, indépendant, refusant les contraintes et les compromis.

2- Dix minutes suffisent - parfois moins - pour identifier une œuvre signée Melville. Preuve nécessaire et suffisante qu’il était un auteur, doté d’un univers et d’un style personnels, d’une touche unique. Il aimait tourner des films sur la France de l’Occupation et des polars, ces tragédies modernes où s’affrontent hors-la-loi et forces de l’ordre. Il parlait de la solitude, de la trahison, du destin, de la fatalité. Ses mises en scène stylisées visaient à l’épure, et personne mieux que lui n’a photographié des lieux déserts, le froid et le silence.

3- Melville admirait les stars, mais son cinéma était essentiellement masculin. En une douzaine de films, il a offert peu de jolis rôles à des actrices, à part Simone Signoret, Catherine Deneuve et Emmanuelle Riva dans « Léon Morin prêtre ». En revanche, il a filmé merveilleusement Alain Delon, inoubliable « Samouraï », son chef-d’œuvre, et aussi Belmondo, Ventura, Vanel, Montand, Bourvil… Pourtant ses rapports avec eux sur les tournages n’étaient jamais simples. Melville ne craignait ni brouilles ni embrouilles.