Séminaire pour la majorité : ce que les alternances de 1958 et de 1981 nous apprennent des conséquences d'un renouvellement massif sur le travail des parlementaires

Atlantico : Au cours de ce week end, les députés En Marche ! se réunissent à l'hôtel de Lassay afin de se "plonger dans le travail parlementaire", ce qui est parfois compris comme un week end de "formation" pour de nombreux députés qui feront leur premier mandat. En prenant exemple sur les cas de 1958 et de 1981, ou un réel renouvellement de l'assemblée avait pu se produire, que peut on attendre du travail parlementaire pour les prochaines années ?

Jean PETAUX : Si on prend en effet comme références pour répondre à votre question les législatives de 1958 et de 1981 qui ont été l’occasion de deux grands « remplacements » des députés élus à l’Assemblée nationale on constate de vraies différences. En 1958 le parti gaulliste n’a pas la majorité parlementaire à lui seul. Il lui faut, entre autres, l’apport des Indépendants emmenés par un jeune et fringant leader : Valéry Giscard d’Estaing encore dans l’ombre de la figure populaire d’Antoine Pinay. Pour autant les gaullistes, au nombre de 200, quand les Indépendants étaient 117, vont vite être baptisés par Le Canard Enchainé du nom de la chaussure des militaires : le godillot.

Les « députés-godillots » ont donc été des députés qui « marchaient au pas », au rythme et à l’allure fixé par le général de Gaulle, futur chef de l’Etat (il sera élu fin décembre 1958, après Noël), véritable « chef de corps » de cette armée de fantassins-députés. Pour autant cette armée de parlementaires dévoués va être rudement secouée par la politique algérienne du général de Gaulle jusqu’au 19 mars 1962. Pire encore, quelques mois plus après la signature des Accords d’Evian et la paix en Algérie, de Gaulle pousse les feux de la réforme du mode d’élection du président de la République. C’est l’étincelle qui conduit à l’explosion immédiate : la « chambre de 1958 », presque « introuvable », renverse (ce sera la seule fois jusqu’à aujourd’hui sous la Cinquième République) le gouvernement Pompidou par le vote d’une motion de censure. La réponse du président de la République : il répond par l’arme dont il dispose : dissolution de l’Assemblée. La nouvelle « chambre » compte dans ses rangs 233 députés gaullistes UNR-UDT et 18 Républicains indépendants. Les gaullistes et les apparentés au gaullisme sont presque majoritaires à eux seuls et le côté « caporalisé » de la … « chambrée » ressort encore davantage. Le général de Gaulle et Georges Pompidou, son premier ministre, n’ont aucune envie de voir la majorité parlementaire « prendre ses aises »… En 1981 la situation est comparable peu ou prou à celle de 1958 et surtout de 1962. François Mitterrand choisit, dès le mois de juin 1981 de placer à la tête du groupe parlementaire PS (qui a la majorité à lui seul puisqu’il affiche au compteur un insolent : 265 députés sur 491) un « fidèle d’entre les fidèles » : Pierre Joxe. Joxe est le fils de Louis Joxe, grand ministre du général de Gaulle, énarque, magistrat à la Cour des Comptes, Pierre Joxe sait ce que c’est que l’Etat. Il va être un remarquable président de groupe avant d’intégrer le gouvernement Fabius, le 16 juillet 1984. Pierre Joxe a eu le même parcours que Richard Ferrand : ministre en mai il revient à l’Assemblée en juin pour présider le groupe. A une différence, et elle est de taille, symboliquement : Pierre Joxe ne faisait pas l’objet d’une enquête préliminaire comme Richard Ferrand… Joxe dirigea d’une main de fer le groupe socialiste et il fallait bien le faire, confronté d’une part à la pression mitterrando-élyséenne et d’autre part à la propre inexpérience parlementaire de sa pléthorique « armée ».

Les expériences de 1958 et 1981 montrent que plus une majorité est forte et plus elle a tendance à « ruer dans les brancards ». Mais elle soulignent aussi que plus un groupe majoritaire est important plus il est soumis à la discipline. Autrement dit au début de la mandature les « néo-députés » vont vouloir apparaître comme de « vrais » députés. C’est à ce stade que les ennuis risquent de s’accumuler pour le gouvernement qui peut, à son tour, pêcher par impatience en voyant ces parlementaires, pour la plupart débutants, ralentir l’action gouvernement.

Quels sont les risques qui font face à une Assemblée inexpérimentée ? N'y a t il pas un risque de voir les fonctions politiques être "dépassées" par les fonctions techniques ?

Les risques sont évidents : impotence ; dissidence (quand on est nombreux on est plus courageux pour commencer à… « fronder » !) ; adoption de textes de loi alourdis par une nuée d’amendements que le gouvernement par lassitude aura laissé passer. On voit bien que pour contrer ce tropisme, il peut être tentant pour le gouvernement de circonvenir le groupe majoritaire en l’affublant d’une « garde rapprochée » faite de hauts fonctionnaires du Sénat et de l’Assemblée, tous technocrates et plutôt hostiles aux finasseries de tel ou tel parlementaire porteur des revendications de « sa terre d’élection ».

A terme, et en prenant toujours exemple sur les précédents que sont 1958 et 1981, quels sont les risques de voir à terme, pour la majorité,des députés gagner de l'expérience, mais également une certaine autonomie ? L'inexpérience peut elle amener à la dissidence ?

Il y a une faible probabilité pour que des députés REM, gagnant en autonomie et en expertise du fonctionnement de la Vème République se mettent dans la peau de « frondeurs »… Mais c’est pourtant bien dans cette direction que risque d’aller le groupe REM quand il aura gagné en expertise et en autonomie par rapport au gouvernement d’Edouard Philippe. Reste qu’il faudra un temps long et précieux pour que tout cela adviennent. En 1981 le groupe PS à l’Assemblée, sous l’impulsion de son président, Pierre Joxe, montra une seule fois une velléité de rébellion : il s’agissait de voter une loi rétablissant les généraux putchistes d’avril 1961 à Alger, dans leurs grades mais surtout leurs droits à pensions. Pierre Joxe, menacé de mort comme toute sa famille, par les activistes de l’OAS, ne pouvait accepter ce genre de projet de loi destiné, en quelque sorte, à passer l’éponge sur des méfaits passés. Il le fit spectaculairement savoir au président Mitterrand qui ne changea pas une virgule au texte gouvernemental…

On verra bien sur quel texte l’énorme groupe majoritaire que constitue désormais REM se rejouera le psychodrame de 1981… Mais il est clair que dès lors que les députés « En Marche ! » vont se sentir plus à l’aise dans l’exercice de leur mandat parlementaire, ils vont s’affranchir de la tutelle gouvernementale (et surtout présidentielle) »