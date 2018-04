Jean-Paul Gouvéritch : "La Méditerranée reste le champ clos des affrontements bien réels de nos civilisations"

Atlantico : Votre livre, "La Méditerranée, conquête, puissance, déclin" (éditions Desclée de Brouwer) montre comment cette mer - sans nulle autre pareille - a toujours suscité des rêves d'unification. Tous ont tenté de la penser comme une "mare nostrum" autour de laquelle vivraient en harmonie les différentes rives, ce d'Ulysse à Nicolas Sarkozy et son Union Pour la Méditerranée. Aujourd'hui, que signifie pour nous ce rêve méditerranéen ?

Jean-Paul Gourévitch : On peut répondre de deux façons différentes à cette question.

Le première relève du devoir de mémoire.

Depuis trente siècles les conquérants ont rêvé de faire de cette mer mitoyenne et médiatrice un lac intérieur sur lequel ils régneraient sans partage. Les seuls qui ont réussi sont les Romains avec leur mare nostrum. D’autres ont nourri cette illusion: l’Empereur Justinien , les musulmans, les royaumes francs , les Ottomans, l’Europe colonisatrice et plus près de nous comme vous le soulignez l’Union pour la Méditerranée et d’une certaine façon l’Etat islamique. Retracer la chronique de ces épopées, c’est nous donner des clés pour appréhender le futur immédiat. Comme dit la sagesse populaire, si tu veux savoir où tu vas, regarde d’où tu viens.

Mais le rêve méditerranéen c’est aussi aujourd’hui celui, plus populaire et si l’on ose dire démocratique, des amoureux de ses rivages, de son soleil, de ses ports, de sa culture, de ses îles, qui y tiennent leurs assises ou la sillonnent en croisière et des migrants qui veulent la traverser, au péril de leur vie.

Annexion de la Crimée dans la mer Noire, renforcement de pouvoirs autoritaires en Egypte, en Turquie, au Maroc, affaiblissement de l'Union européenne en Italie, en Grèce ou en France, crise migratoire, guerre de Syrie, conflit israélo-palestinien qui s'éternise, islamisme qui progresse, renouveau nationalistes corses et catalans... La Méditerranée semble bouillonner plus que jamais ces dernières années. Faut-il s'en inquiéter ?

Le paradoxe c’est que dans un univers mondialisé, cette mer qui a vu naître les trois religions du Livre qui chacune à leur manière ont glorifié la transcendance, reste le champ clos des affrontements bien réels de nos civilisations. C’est ici que s’enfièvrent les conflits. Fractures économiques, fractures politiques, fractures religieuses, fractures culturelles. Les pays du littoral sud sont deux fois plus peuplés et dix fois plus pauvres (du moins par rapport au niveau de vie de leurs populations) que ceux du littoral nord dont ils ne sont séparés que par quelques dizaines de kilomètres. Les frustrations sont trop violentes pour ne pas attiser les convoitises de ceux qui se sentent exclus et dont la doxa leur martèle qu’ils ont toujours été exploités.

Qu'est-ce qui fait que la Méditerranée reste malgré tout un espace qu'on idéalise comme cadre de vie ? Etre Méditerranéen, n'est-ce pas d'abord une utopie ?

J’aurais tendance à évoquer le quatuor magique des S (Sky, Sun, Sex and Sand) qui réveille les pulsions de l’homme contemporain. J’ajoute que le pastis marseillais, l’ouzo grec, l’arak libanais, le raki turc, l’anisette espagnole ou le mastic bulgare ont presque le même goût quand on s’attable en amis devant la Grande Bleue avec une carafe d’eau et un ravier d’olives. Evidemment cela relève d’un monde sécurisé et apaisé où les bombes et les poignards cèdent place aux échanges. Nous en sommes loin.