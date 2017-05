Économie politique de l'abstention : ce que s’abstiennent de dire ceux qui encouragent à ne pas choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron

Abstention : le mot fait recette, avec Jean-Luc Mélenchon ou Jean-Lassalle, qui placent à égale distance Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Cette abstention en politique, c’est officiellement choisir de ne pas choisir et proclamer qu’on se met "en dehors". Une attitude entièrement contraire à l’économie, la science des choix humains, nous dit Adam Smith. En effet, pourquoi et comment ne pas choisir ? Notre vie se passe à choisir entre A et B, en fonction d’une foule de critères, dont le revenu, les prix, nos inclinaisons et notre humeur du moment.

Choisir, c’est préférer A à B, de façon aussi libre et éclairée que possible. Préférer de façon libre, sans la pression d’un despote bien sûr, autrement dit en pleine concurrence et transparence. Préférer de façon éclairée aussi, en écoutant, lisant, s’informant, en exerçant notre libre arbitre.

D’abord, s’abstenir, choisir de ne pas choisir, c’est penser que la suite des événements sera au fond la même, quel que soit le résultat final. C’est penser qu’il n’y a pas de risque catastrophique d’un côté – disons Marine Le Pen, par rapport à des choix critiquables de l’autre – disons Emmanuel Macron. C’est donc envoyer un message d’équilibre dans le refus de choisir, équilibre qui est un choix essentiel.

Ensuite, s’abstenir change la donne, pour aujourd’hui et demain. Aucun choix n’est ni strictement individuel, ni entièrement neutre. Beaucoup de ceux qui s’abstiennent tendent en effet à le manifester haut et fort, pour que d’autres fassent de même. Le vote est peut-être secret, l’abstention rarement silencieuse. Elle est tout sauf abstinence, parce qu’elle veut affecter les rapports de force aujourd’hui et demain. S’abstenir, c’est affaiblir le camp qu’on pense qui restera majoritaire, puisqu’il aura moins de voix et que son écart avec l’autre sera réduit. Par exemple, à partir d’un vote à 60% pour Macron et à 40% pour Le Pen sans abstention, puis avec un taux d’abstention de 10% qui n’affecterait pas les répartitions antérieures, Macron aura 54% des voix contre 36% pour le Pen : son influence pour la suite sera moindre.