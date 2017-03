Jean-Luc Mélenchon : quelle applicabilité réelle pour un programme construit sur l’indignation ?

Atlantico :Quel est l'applicabilité réelle d'un programme construit sur l'indignation ?

Virginie Martin : D'abord je doute que Jean-Luc Mélenchon veuille vraiment appliquer d'une certaine manière son programme.

Le but est de faire sa fameuse constituante. C'est un programme qui veut renverser la table. En France on a toujours eu un effet de balancier gauche-droite avec un écart assez faible dans la cinquième République. La nature de ce genre de programmes n'a jamais été essayée. Lorsque les communistes étaient très hauts à l'époque de De Gaulle, cela ne s'est quand même jamais fait.

Sous la Ve aucun programme de ce type n'a été porté. Il y a une forme de radicalisation. On sort des traités européens, de l'OTAN… Comment tout cela peut être mis en place, on se dit que c'est à peine possible. On peut bien évidemment partager l'indignation de Mélenchon mais entre assécher complètement l'idéologie avec des partis de gestion et faire la révolution, il y a un entre deux qui me paraît plus raisonnable.

De même manière lorsqu'il dit qu'il faut limiter les salaires au sein de la même entreprises avec des rapports de 1 à 20 pour donner des salaires à 10 000 euros après impôts. Oui il y a un excès sur les dividendes et les salaires des grands patrons mais entre plusieurs millions d'euros et 10 000 euros, il y a aussi un juste milieu. On peut comprendre sur la nature du propos que la vie n'est pas faite de dividende de gains… Mais on peut aussi se douter qu'un grand patron ne se contentera peut-être pas de 10 000 euros par mois. On est sur des symboles qui caricaturent un peu le trait.

Après son programme sur les questions des divers territoires maritimes spatiaux sont très intéressantes, il y a des idées importantes et c'est très bien que cela infuse et se diffuse. Il y a quelque chose de sain à ce que ces idées soient proposées. Mais sont-elles là pour être appliquées ? Je n'en suis pas sûre. Est-ce que lui-même croit que cela pourrait l'être ? Il est difficile de juger de l'applicabilité de ce programme car paradoxalement alors qu'il se veut exhaustif, il est très flou du point de vue du scénario constitutionnel.

Est-ce que Jean-Luc Mélenchon ne signe pas par son programme le fait qu'il ne cherche pas à conquérir le pouvoir mais uniquement à peser sur la gauche ou sur des arbitrages à venir en matière sociale ?

Virginie Martin : Malheureusement aujourd'hui par l'histoire de la politique ces dernières années et le quinquennat de Hollande, il savonne la planche sur laquelle Hamon est assis. On a beaucoup reproché à Hamon de faire des programmes communs façon années 70, mais est-ce que ce n'était pas de son devoir d'aller voir Jadot et Mélenchon parce que si on additionne les électorats on voit bien qu'ils sont devant. Il y aurait certainement un manque de cohésion vis-à-vis des législatives également.

A force de peser sur la gauche il empêche qu'Hamon soit élu, mais à rebours les mélenchonistes sont très sûrs de leur fait en disant que Hamon empêche Mélenchon. L'engouement est réel autour de ce candidat.