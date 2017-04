Mélenchon, Le Pen même combat ? Pourquoi les candidats de la rupture radicale seraient surtout des présidents de l’impuissance

S'il est facile de se faire une idée d'un gouvernement sous Emmanuel Macron ou François Fillon, les deux candidats pourront compter sur des personnalités ayant déjà été aux responsabilités dans leur entourage, le cas est moins évident en ce qui concerne Marine Le Pen et Jean Luc Mélenchon. En quoi cette difficulté apparente de former des équipes gouvernementales annonce-t-elle une difficulté pour gouverner des deux candidats ?

Maxime Tandonnet : Nous vivons en permanence dans l'illusion présidentialiste. Dès lors que les projecteurs sont braqués par le système médiatique sur des candidats à l'élection présidentielle, s'installe le sentiment que le président de la République est un être tout puissant, omnipotent, pourvu de tous les pouvoir. Or, cela est totalement faux. Le chef de l'Etat a relativement peu de pouvoirs propres en temps ordinaire. Son seul véritable pouvoir qu'il exerce seul en son nom propre est celui de dissoudre l'Assemblée nationale.

Il ne peut organiser un référendum que sur proposition du Premier ministre ou conjointe des deux assemblées. Il ne dispose pas du pouvoir réglementaires (prendre des décrets) qui appartient au Premier ministre, ni celui de déposer des projets de loi qui est celui du Conseil des ministre, du Gouvernement. Ses actes, par exemple la nomination d'un haut fonctionnaire doivent être co-signés par un ministre. Dès lors, le chef de l'Etat, s'il ne parvient pas à s'entourer d'une équipe ministérielle cohérente et stable, soutenue par l'Assemblée nationale, sombre inévitablement dans l'impuissance. Dans un cas comme dans l'autre, nous avons deux personnalités qui jouent sur une mise en scène de leur personnage, mais qui ne disposent probablement pas de la ressource humaine en compétences et en fidélités, en expérience de l'Etat pour former un gouvernement et des cabinets ministériels qui assurent l'interface entre les ministres et les administrations.

Eric Verhaeghe : Le gouvernement ne peut s'entendre des seuls élus qui apparaissent en tête de gondole. Il doit reposer aussi sur une technostructure capable de mettre la politique en oeuvre, dirigée au jour le jour par des ministres solides, qui connaissent les dossiers et qui sont capables de garantir le respect d'orientations conformes aux options des élus et au programme pour lequel les électeurs ont voté. Cet enjeu souvent invisible pour les Français est essentiel dans la conduite des affaires. Au jour le jour, en effet, une multitude de décisions doivent être prises. Le Président a besoin de ministres capables de les encadrer. On le voit régulièrement avec Bercy! Les sujets de réglementation financière ne s'improvisent pas, et ne peuvent être laissés aux services. Mais l'exemple caricatural de Bercy vaut pour tous les sujets et pour tous les ministères. Il faudra bien à chaque équipe des gens capables d'y voir clair dans le fonctionnement quotidien de l'Etat. Et c'est là qu'on peut imaginer qu'il y a un os de taille. Au-delà des mesures emblématiques, il faut des acteurs solides. Regardez par exemple l'affaire guyanaise. Quand Ericka Bareigts prend sur elle de présenter les excuses de la France aux manifestants sans en parler au Premier Ministre, on a quand même un sacré problème, qui montre que la fiabilité des ministres et leur capacité à faire face aux situations de crise devient cruciale.

Si Marine Le Pen parvenait à être élue Présidente de la République créant ainsi une véritable dynamique en sa faveur, celle-ci risque bien d'être insuffisante pour permettre l’émergence d’une majorité législative au mois de juin. Même constat pour le candidat de la France Insoumise. En quoi l'absence de majorité risque-t-elle de réduire sous silence l'impact d'une potentielle présidence de ces deux candidats ? Quelles sont les chances pour ces candidats d'en obtenir une ?

Maxime Tandonnet : Les chances des deux candidats d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale pouvant leur permettre de gouverner me paraissent inexistantes. Les législatives vont donner lieu à une situation totalement inédite et chaotique. Nous allons avoir cinq forces principales: le parti lepéniste, les mélenchonistes appuyés par les communistes, la droite des Républicains alliée à l'UDI, les vestiges du parti socialiste institutionnel qui aura soutenu Hamon, les macroniste bénéficiant de l'investiture "d'en marche". En cas de victoire de Mme le Pen aux présidentielles. Avec le mode de scrutin, uninominal à deux tours, une coalition naturelle des autres forces se produirait au second tour et ses candidats aux législatives seraient laminés.