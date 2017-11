Jean-Louis Beaucarnot : “La gaieté et le rêve suffisent-ils à rendre heureux ?”

Atlantico : Quelles raisons vous ont poussé à écrire ce nouveau livre ?

Jean-Louis Beaucarnot : C’est vrai qu’étant connu comme « le pape de la généalogie » on sait que je me passionne pour nos ancêtres mais pour nos ancêtres modestes, les petits, les sans grades. Je n'ai que peu d'intérêt pour les ducs et maréchaux. Je me passionne pour leur vie quotidienne que j'ai d'ailleurs déjà présenté dans plusieurs livres qui ont été ce que l'on appelle des best-sellers.

Alors mon éditeur depuis plusieurs années ne cessait de m'en réclamer de nouveaux en me disant que les lecteurs sont à la recherche de livres sur ce sujet.

Je lui répondais que j'avais déjà tout dit, raconté, décrit. Mais un matin, lors d'un weekend chez des amis, la bouilloire ainsi que le téléphone d'un ami étaient en panne. Au fil de la discussion nous sommes arrivés à l'inévitable "c'était mieux avant !".

Bien sûr mes amis se sont retournés vers moi pour me poser la question : " hein, toi qui les connais bien, nos ancêtres étaient plus heureux, non ? ". J'ai alors pris la balle au bond et j'ai dit "Ok, voyons de plus près…" Nous nous sommes alors lancés dans des discutions et des comparaisons… Le lundi matin, j'appelais mon éditeur et lui disais : "Voilà, j’ai un nouveau livre : Nos ancêtres étaient-ils plus heureux ? ". Il m’a dit "génial, banco", et voilà, un an après je lui rendais un livre de 400 pages.

Quelles ont été vos méthodes de travail pour l'enquête et la rédaction de ce livre ?

L'idée était de tout reprendre et de revisiter mes précédents ouvrages en m'appuyant sur ces derniers et toute la documentation qu'ils renferment. Avec une nouvelle approche j'ai comparé points par points les situations sur différents thèmes. L'espace, les cadres de vie, la maison, la société…

L’idée c’était de tout reprendre et de revisiter mes précédents ouvrages et toute la documentation à partir de laquelle j’avais travaillé, avec cette nouvelle approche, pour comparer points par points.

Sur les étapes de la vie. Comment naissait-on autrefois et comment nait-on aujourd'hui. Avant on naissait chez soi, aujourd'hui en maternité. Sur le mariage je parle de l'évolution des dots jusqu'à aujourd'hui le mariage pour tous. Sur la mort autrefois on mourrait chez soi ou chez ses enfants, aujourd'hui en maison de retraites.

Les évolutions sont nombreuses. Sur le mariage et les rencontre, nous sommes passés des annonces matrimoniales du Chasseur Français dans lesquelles la question des dots était prépondérante jusqu'aux annonces de Meetic aujourd'hui.

En tête de chaque chapitre je m'efforce de comparer des documents anciens avec des documents d'aujourd'hui. Ils parlent souvent d'eux-mêmes. Il y a par exemple le cas du jeune couple qui part en weekend avec un billet d'avion trouvé sur lastminute avec le SMS d'arrivée qui fait face au berrichon du temps de Louis XIV allant faire son testament chez son notaire avant de faire un voyage d'une centaine de kilomètres car il n'était pas sûr de revenir.