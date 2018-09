Jean-Christophe Lagarde : "Les Français qui voteront pour un référendum pro ou anti Macron lors des élections européennes seront les premiers cocus de l'élection"

Atlantico : Malgré la recomposition de l’échiquier politique engendrés par l’élection des manuels Macron, l’espace du centre-droit paraît particulièrement atomisé; pour s’y repérer entre constructifs, Agir, Nouveau Centre, France audacieuse de Christian Estrosi qui se réunissait ce vendredi, etc..., l’UDI que vous dirigez, c’est qui (militants, nombre d’élus), c’est quoi (politiquement)?

Jean-Christophe Lagarde : L'UDI c'est très simple, c'est aujourd'hui un peu plus de 10 000 adhérents, c'est 53 parlementaires, plus de 3 000 élus locaux (dont 230 conseillers régionaux, 360 conseillers départementaux) et un parti politique qui est en réalité la principale force politique, parlementaire, territoriale et militante du centre et de la droite de progrès. On est donc très loin des groupes que vous avez citez qui sont pour leur part des groupes de réflexions, des clubs d'élus, des micros partis… Nous avons des relations amicales avec eux mais ils n'ont pas, ni la même capacité d'action ni la même autonomie qu'elle soit financière, politique, parlementaire…

Quant à la recomposition dont vous parlez, elle n'a pas eu lieu.

Des décompositions il y en a eu : l'éclatement des Républicains, l'effondrement du Parti socialiste, les divisions à la gauche de la gauche entre la France Insoumise et le Parti communiste, des divisions encore il y a en eu au Front National avec le départ de Florian Philippot et le retour sur la scène politique de Marion Marechal. Et en même temps, à l'inverse, l'UDI s'est reconstruite en s'unifiant, en se pacifiant et en étant parfaitement homogène sur le plan politique, conservant ses valeurs et réaffirmant ses projets.

Quels sont les thèmes forts que vous portez ce week-end et que vous disent les militants que vous avez réuni à l’occasion de l’université d’été de l’UDI ?

Je vous disais que l'UDI s'est à la fois reconstruite, densifiée et pacifiée, c'est la première fois depuis six ans que nous faisons une université d'été, laquelle se déroulera sur trois jours avec débats et des réflexions. Celle-ci s'intitule "plus dialoguer pour mieux reformer" car nous ne croyons pas à l'efficacité d'un pouvoir exclusivement vertical. Ce week-end se déroulera en trois temps. On commencera par un débat européen et sur ce sujet notre ambition est simple et elle est double. Nous ne laisserons pas l'élection européenne se noyer dans un enjeu franco-français parce qu'en réalité nous allons élire 79 personnes qui vont représenter la France au parlement européen mais dont le rôle ne sera pas de régler nos problèmes de logement, d'emploi, de sécurité, de chômage qui ne sont que Franco-Français. Problèmes, que la plupart des autres pays ne connaissent pas et sur lesquels l’Europe n’a aucun pouvoir.

Dans l'université d'été il y aura aussi une table ronde qui réunira l'ensemble des associations des élus locaux parce que nous sommes absolument convaincus, d'abord que les collectivités locales sont en crise sous une pression excessive de l'Etat et un manque d'écoute (on le voit surtout avec la multiplication de la démission des petits maires à qui on a rendu la tache impossible d'où leur départ). Et puisqu'on ne leur donne pas l'occasion de le faire et nous leur donnons et souhaitons devenir leur interlocuteur. Il y aura aussi une table ronde avec les représentants du MEDEF, des petites entreprises et des syndicats de salariés réformistes. L'idée est simple : pour mieux réformer on doit plus dialoguer. Si ça ne se fait pas ailleurs, chez nous ça peut se faire et nous continuerons d'ailleurs au-delà de l'université.

Au moment de l’élection d’Emmanuel Macron, sans jamais céder à ce que le chef de l’État aurait souhaité -à savoir que ceux qui le soutiennent rejoignent tous la République en marche- vous étiez néanmoins plutôt séduit par le nouveau président. Avec un an de recul, qu’en pensez-vous ? La déception que vous avez pu pointer est-elle due selon vous à une erreur de perception où à des promesses et engagements non tenus ?

Vous évoquiez toute à l'heure la recomposition politique dont je vous ai dit qu'elle n'avait pas eu lieu. Emmanuel Macron a choisi qu'elle n'ait pas lieu.

Pour nous, comme pour d'autres -je pense à Alain Juppé- l'idée était simple : il n'était pas question de rejoindre "la République en Marche" mais pour autant, nous souhaitons la réussite du gouvernement, en refusant les réflexes de clivage partisan, parce que si Emmanuel Macron et sa majorité échouent ce seront les français qui ont payeront les frais.

Les premières victimes seraient celles des territoires oubliés et les populations les plus fragiles parce que les riches s'en sortent toujours. Pour cette raison, nous avons fait le choix de participer, et de soutenir un certain nombre d'initiatives gouvernementales à l'instar de la réforme du code du travail ou de la réforme SNCF mais par contre lorsque le même exécutif met en place la CSG, nous n’hésitons pas à nous faire entendre, puisque pour nous cette réforme est une erreur.

A l'origine l'esprit macroniste et le notre sont proches, sauf que sans doute dans l'euphorie de l'épopée qui l'a conduit à l'Elysée et à la majorité parlementaire, on a bien vu que parfois Emmanuel Macron s'est égaré. Entre le discours qui invitait chacun à participer et la réalité, il y avait une marge. C’est notre déception, et celles de nombreux français.

Et d'autre part, la déception est aussi dans le fait que les français ont entendu une promesse "d'un nouveau monde", or aujourd'hui ils ne voient pas une nouvelle façon de gouverner. Je pense que pour retrouver une dynamique et transformer le pays, le président doit d'abord accepter et prouver une nouvelle façon de gouverner. L'affaire Benalla a montré que nous avons un problème institutionnel. Emmanuel Macron avait commencé une réforme constitutionnelle il faut la reprendre mais l’amplifier afin de faire en sorte que le pouvoir exécutif soit à la fois plus équilibré avec des contre-pouvoirs et plus transparent afin que ce genre de dérives ne se reproduisent plus (notamment avec le renforcement des capacités parlementaires de contrôle du gouvernement).

Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il reprenne le chemin des réformes. Il va faire un certain nombre d'annonces dans les semaines à venir, on verra ce qu'il propose. Sur la loi pacte, j'ai une approche assez favorable à ce que Bruno Lemaire a évoqué jusqu'à présent, on verra ce qu'il en est. Au niveau du plan pauvreté, je n'y crois pas beaucoup. Et j'alerte fortement sur les hôpitaux qui sont en crise grave et où ça risque de finir par craquer. Aujourd'hui pour les personnels médicaux la situation d'exercice de leur métier est devenue quasi impossible, ce qui porte directement atteinte évidemment à la sécurité sanitaire des français et à la sécurité psychologique, mentale et physique des personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Je pense que le plus gros accident social qui menace aujourd'hui notre pays se trouve dans l'hôpital parce qu'ils sont arrivés à bout de force. Sur la réforme des retraites, c'est une réforme au long court par définition. Emmanuel Macron disait qu'elle porterait ses fruits d'ici dix ans d’où l'importance de la commencer aujourd'hui. Et de ce point de vue, l'unification des régimes de retraite me semble une bonne chose même si le faire est complexe et qu'ici aussi il y a besoin d'en discuter véritablement avec les partenaires sociaux.