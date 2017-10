Jean-Christophe Lagarde : "Avant son élection, Emmanuel Macron disait qu'il fallait savoir rassembler des majorités d'idées, sujet par sujet. Depuis, il a oublié qu’on ne transforme pas le pays avec un quart des Français"

Atlantico : Qu'est-ce qui fait que votre mouvement prend nettement ses distances avec LR aujourd'hui ? Votre positionnement dans l'échiquier politique n'est-il pas particulièrement inédit ?

Jean-Christophe Lagarde : Pendant des décennies, le centre et la droite ont traditionnellement eu une alliance pour deux raisons fondamentales. La première c'est le mode de scrutin de la Ve République depuis 1958 qui contraint aux alliances. Le centre avec la droite et les communistes avec les socialistes et les radicaux de gauche. Le mode de scrutin poussait à cela. Et la deuxième raison, c'est qu'à partir du programme commun de François Mitterrand entre les socialistes et les communistes, il y eut une proximité d'idée bien plus grande entre le centre et la droite qu'avec ceux qui pactisaient avec les communistes – aujourd'hui en version remasterisée, Mélenchon.

Mais aujourd’hui la vision radicalisée de la droite s'éloigne de nous. Et contrairement à ce que tout le monde pense, la politique ce n'est pas "passe-moi le sel, j'te refile le poivre!" On se bat pour des idées, et quand ces idées ne sont plus communes, il ne peut y avoir de combat commun. Je reconnais volontiers qu'il ne s'agit pas du cas de tous les membres de LR. Mais c'est hélas le cas d'une majorité de cadres et de militants LR dont la dérive droitière ne date pas d'hier et risque même de s'accélérer. C'est vers cela que va la droite française, cela n'a plus rien à voir avec la droite de De Gaulle. Elle sombre progressivement dans une entre soi radicalisé qui se rapproche dangereusement de l'extrême droite et qui fait heureusement peur aux Français de la droite modérée et du centre – heureusement parce que c'est un réflexe sain.

Qu'est-ce qui vous éloigne aujourd'hui d'Emmanuel Macron ?

Puis-je vous rappeler que de tous les responsables politiques du centre et de la droite, j'ai été le seul à aller rencontrer et à discuter avec Emmanuel Macron en septembre 2016 quand il a quitté le gouvernement socialiste. J'ai eu à ce moment-là des discussions avec lui qui montraient clairement des convergences mais aussi des divergences. Ces convergences et divergences existent et je n'ai aucune envie de cacher les convergences pas plus que je n'ai envie de taire les divergences.

D'ailleurs, ces divergences concernent principalement la conception d'envisager le pouvoir. Je m'explique : depuis toujours, pour transformer notre pays, il y a besoin de coalitions. A l'époque où je l'ai rencontré, et jusqu'au 7 mai dernier quand il est devenu Président de la République, Emmanuel Macron disait qu'il fallait savoir rassembler des majorités d'idées, sujet par sujet. Depuis que les Français lui ont confié tous les pouvoirs, il n'est plus question de majorité d'idées, on revient à la conception bonapartiste classique du pouvoir, comme dans « l’ancien monde ». Je pense que c'est une erreur parce que le Président de la République ne devrait pas oublier ce qui est son assise sociologique, celle obtenue au premier tour de la présidentielle : un quart des Français. Avec un quart des Français, on ne parvient pas durablement à transformer notre pays. Je souhaite la transformation de notre pays. Avec un Français sur quatre, on n'y arrive pas. Nicolas Sarkozy a essayé : il a échoué. François Hollande a essayé : il a échoué. La promesse du candidat Emmanuel Macron était un rassemblement plus large en fonction aussi des idées qu'il proposait. Je crois même qu'il disait à l'époque : voilà les cinq ou six grands chantiers que je veux réaliser. Ensuite discutons, réalisons, élargissons ! Depuis qu'il est entré en fonction, c'est l'inverse qui se produit. Il n'y a plus de recherche de rassemblement. Et le rassemblement, c'est la seule façon pour un pouvoir en place, même quand les Français semblent signer un chèque en blanc, d'éviter les blocages, de surmonter les corporatismes et donc de moderniser la France.