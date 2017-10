"Le Jardin secret des Hansen": un magnifique bol d'air

INFORMATIONS

Musée JACQUEMART-ANDRE

158 boulevard Haussmann

75008 Paris

Ouverture 7 jours sur 7, de 10h à 18h

Nocturne le lundi jusqu'à 20h30

www.musee-jacquemart-andre.com

Jusqu'au au 22 janvier

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Le musée Jacquemart-André continue sa présentation de collections étrangères. Après celle de la riche femme d'affaires espagnole Alicia Koplowitz, c'est au tour de la collection Ordrupgaard, constituée par un couple de danois amoureux des arts : Wilhelm (1868-1936) et Henny Hansen (1870-1951).

Homme d'affaires passionné d'art, Wilhelm Hansen assemble en seulement deux ans, entre 1916 et 1918, une collection unique en Europe d’œuvres représentatives de l'impressionnisme et du post-impressionnisme de la seconde moitié du XIXe et du début du XXe siècle.