Le Jardin d’Alphonse - Rare: un "boulevard" qui a du coeur

THEATRE

Le Jardin d’Alphonse

Pièce et mise en scène de Didier Caron

Avec Sandrine Le Berre, Didier Caron, Michel Feder, Julia Dorval, Arnaud Pfeiffer, Romain Fleury, Christiane Ludot, Karina Marimon, Véronique Viel

INFOS & RESERVATIONS

Théâtre Michel

38, rue des Mathurins, 75008 Paris

Tél. : 01 42 65 35 02

http://www.theatre-michel.fr

A 21h, avec matinées le week-end

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Après les obsèques du grand-père Alphonse, la famille recomposée de son fils et un couple d’amis très proche se retrouvent dans le jardin de sa maison, en Bretagne.

Le temps est doux près des hortensias, sous le pin parasol, mais l’atmosphère va devenir électrique. Règlements de compte, à ne pas livrer en public, et vérités, que l’on tait habituellement, vont vite fuser.

POINTS FORTS

1) Comme celle de Yasmina Reza, cette pièce aurait pu s’intituler « Conversations après un enterrement ». En fait, l’auteur Didier Caron a remanié sa comédie « Les Vérités vraies » qu’il avait écrite en 2005 et présentée au Théâtre Fontaine. La pièce est à la fois hilarante et émouvante, tendre et efficace. Un boulevard qui a du cœur, ce qui n’est pas fréquent.

2) Il s’agit d’une pièce chorale, si difficile à réussir mais ici remarquablement construite. Les scènes de groupe alternent avec des scènes de tête à tête dans une organisation bien huilée. L’action se focalise à tour de rôle sur chaque personnage, qui dispose pour se révéler d’une scène comme un aria dans un opéra. Tous se découvrent aussi en se colletant aux autres. C’est très bien fait, d’une technique et d’une plume très sûres.

3) Ce cocktail, mélange de torgnoles et d’émotions délicates, est parfaitement équilibré. Didier Caron a le sens de la réplique qui fait mouche. Plus rare, il aime tous ses personnages et n’en accable aucun, surtout pas ceux qui paraissent à première vue les plus antipathiques. Il les rachète tous.

4) Ils sont neuf comédiens sur la petite scène du Théâtre Michel et tous formidables. Ils jouent collectif comme on dit dans les sports d’équipe, ce qui n’empêche que, lorsque la réplique s’y prête, chacun sait marquer le point en solo. Un petit coup de cœur pour Karina Marimon, il est vrai, particulièrement bien servie.