Jansénisme : une somme de référence, mais un peu indigeste

LIVRE

HISTOIRE DU JANSENISME

par Monique Cottret

Ed. Perrin

400 pages

23,90 €

L' AUTEUR

Historienne moderniste, professeur émérite à l'université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, Monique Cottret s'est particulièrement penchée sur les liens entre politique et religion aux XVIIe et XVIIIe siècles. A preuve, les titres de deux de ses livres : "Jansénismes et Lumières, pour un autre XVIIIe (Albin Michel, 1998) et "Culture et politique dans la France des Lumières 1715-1792 (Armand Colin, 2002). De même, pour son ouvrage fameux "Tuer le tyran ?

Le tyrannicide dans l'Europe moderne" (Fayard, 2009). Tout au long de sa carrière, elle a apporté sa contribution à plusieurs ouvrages d'histoire collectifs dans lesquels elle signe les chapitres consacrés à ces périodes. Avec son époux, l'historien Bernard Cottret, elle a co-rédigé plusieurs titres dont "Jean-Jacques Rousseau en son temps" (Perrin 2005 et 2011) couronné du Prix Castex de l'Académie des sciences morales et politiques. Ayant soutenu sa thèse sur le jansénisme et consacré une biographie à l'une de ses grandes figures, Robert de Saint-Vincent, nul ne pouvait mieux qu'elle retracer l'histoire de ce courant de contestation catholique.

THEME

Que nous reste-t-il de ce que l'on nous a enseigné sur le jansénisme en histoire et en littérature ? Peu de choses, avouons-le : Quelques noms, le grand Arnauld, Pascal et ses Provinciales,Racine et les Messieurs de Port-Royal; quelques images, les religieuses en habit blanc frappé d'une croix rouge et des jeunes filles bien éduquées ; une pièce sublime de Montherlant... Or, le jansénisme a marqué profondément le Grand Siècle, connu la persécution et continué de rayonner dans les siècles suivants, jusqu'aux "derniers fidèles". Pourtant, et c'est la thèse développée par l'auteur : "Personne ne se réclame du jansénisme. Ceux que l'on désigne comme "jansénistes" n'ont de cesse de récuser ce terme...". Le défi qu'elle relève est d'en retracer l'histoire alors que, "d'une certaine façon, il n'existe pas puisqu'il n'est jamais revendiqué ".

Monique Cottret nous permet de comprendre comment cette querelle théologique à l'intérieur du catholicisme a pris une dimension politique au point de devenir une affaire d'Etat qui bouleverse les deux derniers siècles de l'Ancien Régime. Tout ayant commencé par l'invention d'une hérésie autour de l'Augustinus, titre de l'œuvre maitresse du flamand Jansénius, évêque d'Ypres (1585-1638).

La deuxième partie tente d'expliquer les décisions de Louis XIV (le jansénisme, source de cabale ou de complot), l'acharnement des Jésuites, la persécution et la résistance des "Solitaires" et des religieuses. Port-Royal-des-Champs, foyer de sédition ? Le monastère sera rasé en 1710 et les morts déterrés du cimetière. Admirables femmes qui donnent priorité à leur conscience sur l'obéissance à l'autorité du monarque... Tout le débat est là. C'est la persécution qui a "fabriqué" le jansénisme, affirme et démontre l'auteur.