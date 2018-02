"Jacques ou la soumission" : jubilatoire, pour ceux qui aiment ça

THEATRE

"Jacques ou la soumission"

d'Eugène Ionesco

Mise en scène: Christophe Collin

Avec Edouard Bioy, Santiago Bordils, Maria Calamela, Manon Chaigneau, Marie-Laure Cottard, Lucilla de Cola, Catherine Destriteaux, Bertrand Festas et Serge Schiro

THEME

Jacques est en âge de se marier, événement familial auquel il doit se soumettre, ainsi qu'au choix de sa future épouse.

Sa famille en ébullition, qui bien entendu, a décidé à sa place, lui fait miroiter tout ce qu'il a à y gagner, notamment à faire honneur à la lignée. Comment va se comporter Jacques face à une telle sommation ?

POINTS FORTS

- le texte délirant d'Ionesco confronté au quotidien presque banal de l'intrigue fait mouche à tout instant

- les situations complètements déjantées sortent des sentiers battus, on nage en plein surréalisme

- les comédiens, loufdingues à souhait et tout-à-fait dans le ton, ont un jeu calqué sur les propos de l'auteur, c'est dire...

- le décor, très sympa, avec ses petites fenêtres ouvertes et de travers sur les murs, dans lesquelles apparaissent, figés, les comédiens avec leur maquillage lunaire

- l'invention du langage avec des mots inexistants mais audacieux et jubilatoires. Ionesco avait de l'avance sur nos personnalités politiques, avec leur "acadabrantesque " et autre "bravitude"...

POINTS FAIBLES

Je n'en vois pas.

EN DEUX MOTS

Ionesco est un monde à part à lui tout seul. Il faut se laisser porter par sa façon d'appréhender le théâtre, complètement à contre-courant de tout ce qui se faisait jusqu'alors. On ne touche pas terre pendant 1 heure 15 : nous sommes dans l'absurdie à son paroxysme, avec cette parodie de drame, cette intrigue qui sert d'instrument à Ionesco pour réaliser ce qu'il sait si bien faire : le comique effrayant. De ce point de vue, c'est du Ionesco pur jus, une réussite !

L'AUTEUR

Eugène Ionesco est né en 1909 en Roumanie (Slatina) d'un père roumain et d'une mère française. Venu en France en 2013, il repart en Roumanie avec son père lors du divorce de ses parents, fait des études de lettres françaises à l'université de Bucarest. Il revient en France en 1938 puis repart en Roumanie pendant la guerre, pour finalement rentrer France en 1942. Il obtiendra la nationalité française en 1950 et s'éteindra à Paris en 1994.

Son théâtre ne fait pas l'unanimité. Son coté avant-gardiste provoque beaucoup d'incompréhension et la critique s'en donne à coeur joie. Mais, sa pièce "La cantatrice chauve" (1950), même sans engendrer de succès, fait réfléchir le public qui finit par apprécier ce théâtre mettant en avant le non-sens et l'absurde, que l'auteur préfère qualifier d'"insolite".

"Les chaises" en 1953 le font reconnaître comme auteur talentueux et ses pièces suivantes obtiendront l'agrément du public. Parmi les plus importantes : "le rhinocéros (1959), "Le roi se meurt" (1962), "Macbeth" (1972) et "L'homme aux valises" (1975).