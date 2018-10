Jacques Levy : "L’objectif de la mixité sociale suppose des politiques urbaines extrêmement déterminées"

Atlantico : Votre livre propose de « passer par l’espace » pour comprendre les enjeux qui entourent une notion philosophique complexe, celle de la justice. Comme vous le rappelez, la géographie s’est largement invitée dans le débat politique ces dernières années, que cela soit à l’échelle locale, nationale, continentale ou mondiale. Concrètement, qu’est-ce qui fait qu’on considère aujourd’hui qu’une organisation spatiale est juste ou injuste ?

Jacques Lévy : Il s’agit d’un débat actif entre les citoyens et les dirigeants. C’est un lieu de controverses.

L’avis ne sera pas le même selon que l’on considère que les politiques publiques de redistribution doivent verser proportionnellement l’argent aux habitants concernés ou si l’on estime que tous les territoires, même les territoires vides, doivent être desservis. L’idée de justice est toujours présente, mais elle est traitée différemment.

Au cours de notre enquête, nous nous sommes rendus compte qu’il y avait une certaine tendance à définir un socle d’égalité basé sur une composante spatiale tel que l’accès pour tous à une éducation de qualité ou la lutte contre la pauvreté.

La question que nous posions lors de cette enquête empirique, qui a servi de base au livre, était : qu’est-ce qu’une société juste ? Or, l’accès à l’éducation et la lutte contre la pauvreté, sont les thématiques qui sont le plus souvent ressorties. Les personnes interrogées considéraient que l’on doit pouvoir traiter la question de la pauvreté et éviter absolument la concentration de personnes aux moyens restreints dans un même espace.

Pour répondre à cette attente, il faudrait faire une politique publique différenciée. En effet, si l’on donne la même chose à plusieurs individus alors que les besoins sont différents, on ne fait qu’aggraver les inégalités.

Une injustice de plus en plus décriée est celle du déséquilibre grandissant entre les grandes villes mondialisées et les autres territoires. Au-delà de la classique dichotomie ville-campagne, l’opposition entre villes intégrées dans la mondialisation et villes en dehors n’introduit-elle pas la question de justice des territoires dans les enjeux politiques de nos sociétés ?

Tout d’abord, il est vrai qu’en termes de productivité les grandes villes ont tendance à être plus efficaces même s’il faut nuancer ce propos à l’échelle mondiale. Par exemple, il y a d’importantes différences de productivité entre une très grande ville comme Lagos et une plus petite ville française.

Hormis sa taille -même si les grandes villes arrivent bien souvent à des niveaux de développement qui sont une fois et demi ou deux fois supérieur au reste du territoire- il y a d’autres éléments qui font qu’une ville s’en sort, bien ou pas, dans l’espace mondial. C’est ce que l’on appelle l'urbanité relative, c’est-à-dire qu’une ville de petite taille peut être dynamique, avoir une population bien formée, des projets de développement…

A partir de là, il faut compenser : aider ceux qui ne parviennent pas à certains niveaux de développement. L’Allemagne a, par exemple, mis-en-place une péréquation des régions riches vers les pauvres. Par ailleurs, tous les lieux peuvent réussir sans forcément être une métropole, parfois, mais pas toujours, en profitant d’une métropole proche. C’est l’aide publique et la justice qui doivent créer les conditions d’un développement endogène et non se contenter de compenser a posteriori un déficit en développement.