Jackson Hole le 24 août : le Président de la Fed fait une leçon d’économie au Président des États-Unis

Encore deux hausses avant la fin de l’année : les taux d’intérêt américains à court terme vont monter en septembre et sans doute aussi en décembre de 0,25%. 4 hausses dans l’année donc, comme annoncé en janvier, même si le Président Trump exprime de plus en plus son déplaisir devant ces hausses qui soutiennent un dollar qu’il voudrait plus faible, pour exporter plus sans doute. Pas de vraie nouvelle donc pour les marchés, qui auraient pourtant aimé un discours de Jérôme Powell bien plus viril, en insistant peut-être sur une accélération des hausses, ou craint un plus mou, disant qu’il est possible de ralentir le mouvement, puisque l’inflation est à 2%, sans risque perceptible d’accélération.

Un Powell viril aurait agité la bourse, inquiète d’une future salve de tweets trumpiens, mais elle aurait aimé. Un Powell mou aurait fait pire, faisant monter les taux longs et baisser la bourse, tant les marchés veulent une banque centrale américaine fidèle à ses objectifs d’inflation et de plein emploi. Ils la veulent indépendante aux pressions, surtout politiques, surtout présidentielles. Jérôme Powell a donc répété son message, impavide face aux tweets, et les marchés (au fond) apprécient, même si ce n’est pas palpitant. Les banques centrales ne sont là pour le suspense et l’agitation, d’autres s’en chargent (no name).

Une leçon de base d’économie : c’est pourquoi le Président de la banque centrale américaine s’est lancé au fond dans une leçon de politique monétaire à destination non pas de ses auditeurs (qui sont au courant, souhaitons-le), mais du Président. Il en lira peut-être des passages, en rage. L’idée de fond est que la politique monétaire suit toujours les mêmes objectifs, l’inflation à 2% et le chômage le plus bas possible, qui sont en partie contradictoires – c’est tout le problème, en fonction des informations statistiques qu’elle reçoit, de celles qu’elle traite et de sa communication, pour expliquer son action et convaincre les Américains, les marchés, le monde. Mais l’économie change, elle est fondamentalement incertaine (et Jérôme Powell commence par citer son vieux prédécesseur sur ce sujet : Alan Greenspan). Pour avancer dans ce monde incertain et changeant, où par exemple les salaires américains montent moins qu’avant avec des salariés moins mobiles, où le déficit budgétaire est un problème majeur avec une population vieillissante, sans compter la difficulté à comprendre la faiblesse actuelle de la productivité, il faut revenir à l’essentiel, en le simplifiant.

Pour avancer vers 2% d’inflation (un chiffre choisi depuis longtemps et conservé), et atteindre le taux de chômage le plus bas (taux de change naturel, nommé U*, u étoile), il faudrait en théorie pousser autant que le possible la croissance potentielle en maniant le taux d’intérêt d’équilibre (r*, r étoile), qui lui non plus ne s’observe pas ! Et Jerome Powell se lance alors dans une comparaison (sans doute humoristique) où la politique monétaire devient une course aux étoiles ! Il faut faire naviguer au mieux le vaisseau Amérique dans une pluie d’astéroïdes et dans des espaces changeants, en quête de ces lointaines étoiles : la plus forte croissance et la meilleure trajectoire de taux d’intérêt pour atteindre le plus faible taux de chômage. Stars War !