"J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne" : beau mais glacé

J’ETAIS DANS MA MAISON ET J’ATTENDAIS QUE LA PLUIE VIENNE

De Jean-Luc Lagarce

Mise en scène : Chloé Dabert

Avec Cécile Brune, Clotilde de Bayser, Siliane Brahim

Jennifer Decker, Rebecca Marder

Durée : 1h30 sans entracte.

Comédie-Française

Théâtre du Vieux-Colombier

21, rue du Vieux-Colombier Paris 6ème

Jusqu'au 4 mars

20h30 du mercredi au samedi

19h les mardis 15h les dimanches

Réservation : 01 44 58 15 15 / www.comedie-francaise.fr

Une mère et ses cinq filles attendent. Depuis le départ du petit frère, véritable héros, disparu après une dispute, plus brutale que d’habitude, avec son père. Il s’en est allé, les laissant sans nouvelle, dans une attente qui n’a plus de fin. Depuis, le père est mort. Elles son demeurées seules. On comprend très vite que le jeune frère est revenu, qu’il s’est effondré sans dire un mot et qu’il dort dans sa chambre. On ne le verra jamais. Cette absence, plus lourde qu’une présence, obsède ces cinq femmes qui, d’une certaine manière, ont sacrifié leur vie à l’attendre.

1- Le travail de Chloé Dabert est techniquement parfait, soigné, abouti. C’est un spectacle superbement interprété par de très bonnes comédiennes, qui lancent tour à tout leur version, narrée ou rêvée de cette attente et de ce que ce frère représentait pour chacune d’elles.

2 – J’ai été surprise par le fait que Clotilde de Bayser interprète la mère. Elle semble si jeune. Elle est néanmoins très juste.

3 – Le retour de ce fils prodigue semble avoir débloqué la parole de ces femmes, qui semblent vivre ensemble au cœur de cette grande maison, dans une sorte d’étanchéité les unes avec les autres. C’est parfaitement fait, joué. Mais il n’y a que peu d’émotion ressentie en dépit de tous ces talents additionnés. On a plus à voir et à entendre des « soliloques » que cette espèce de chant choral qu’inspire la rythmique de la pièce.

Belle production. Beau décor. Mais trop vaste, trop blanc, à mon sens inapproprié à cette univers clos de femmes recluses. Le fait de voir la chambre du jeune homme mort ou encore vivant rend son absence de présence, plutôt moins présente -si j'ose dire- que si on ne l’apercevait pas dans les transparences, ici essentielles, dans le concept.

J’ai vu cette pièce interprétée par une jeune compagnie au Théâtre du Nord-Ouest, avec de jeunes comédiennes, évidemment loin encore du magnifique niveau professionnel de toutes ces grandes dames du Français, et pourtant j’ai été émue davantage.

2 – Chaque séquence est ponctuée avec des sortes de bruits sourds évoquant des tonnerres, ou des pas lourds annonciateurs de dangers potentiels. Les cinq femmes qui vont et viennent, montrant leur vie au sein de la transparence de cette maison font oublier une partie de cette notion d’enfermement quasi aliénant.