"J’ai chevauché les Océans" : Captivant, surprenant et poignant ; une grande bouffée d'air

LIVRE

J’ai chevauché les Océans

de Mike Birch, avec Olivier Péretié

Ed. Arthaud

270 pages

RECOMMANDATION : EXCELLENT

THEME

A l’âge de 84 ans, Mike Birch, légendaire navigateur canadien, conte sa vie au grand-reporteur et homme de mer, Olivier Péretié.

Véritable « artiste du grand large », économe de ses mots, le marin revient sur sa vie, ou plutôt ses vies successives. Natif de Vancouver, il sera mineur de fond, ouvrier du pétrole, cow-boy, matelot, mécanicien auto, avant de se tourner vers la mer comme convoyeur de yachts, et de rejoindre, à 47 ans, le club très fermé des héros de la course au large.

Classé second de la transat anglaise en solitaire de 1976, avec un petit trimaran de 9 mètres, Mike Birch s‘impose dans la cour des grands en remportant, en 1978, la première Course du Rhum : « A 250 mètres de la ligne d’arrivée, je double le long cigare flottant de Michel Malinovsky avec ma petite libellule jaune pour l’emporter de 98 seconde après 23 jours de traversée de l’Atlantique. Cette victoire m’ouvre définitivement les portes d’un nouveau métier : coureur au large »

POINTS FORTS

Le lecteur ne peut que se réjouir de la réussite littéraire de cette collaboration entre le navigateur, le conteur, et le grand reporter, la plume. Ce skipper de légende, qui aurait pu être un personnage de Jack London, autre aventurier nord-américain né sur les rives du Pacifique, offre au lecteur un récit captivant, surprenant et poignant.

POINTS FAIBLES

Je n’en ai pas trouvé de significatifs. S’il y en a, ils n’ont pas contrarié mon plaisir de lecteur...

EN DEUX MOTS

Je ne pourrai être plus explicite qu’Olivier Péretié, dans son introduction « A l’âge magnifique de 84 ans, qu’il portait sur son passeport mais pas sur son visage et encore moins dans son âme, Mike Birth s’est abandonné à l’indécence de se raconter. Pour notre plus grand bonheur. »

UN EXTRAIT

Page 105. « J’ai vite découvert l’aspect le plus stimulant de ce métier de routier des sept mers : on ne cesse jamais d’apprendre. Et plus on sait, plus on mesure l’ampleur de ce qui reste à découvrir. C’est exactement comme l’horizon en bateau : plus on s’en approche, plus il recule ! »

LES AUTEURS

Le talent de conteur de Mike Birch est, donc, habilement mis en forme par la plume d’Olivier Péretié, journaliste au Nouvel Obs, et auquel on doit plusieurs ouvrages en collaboration, dont deux avec le photographe Philippe Plisson (Coupe América 1987 et De Québec à Saint Malo) et un avec la navigatrice Elen MacArthur (Seule autour du monde).