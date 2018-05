J’ACCUSE... moi aussi (l’Arabie saoudite et sa lecture wahhabite de l’islam)

« Je ne crois pas que l’attentat […] ait été perpétré par Ben Laden ou les musulmans. […] je pense que c’était un complot. Les évènements actuels découlent d’une attaque plus ancienne. Ils sont la continuation de la tromperie juive et sioniste qui infiltre les États-Unis […] Je suis étonné que les États-Unis permettent à ces frères de singes et de porcs de les corrompre. (Les Juifs) […] sont le plus méprisable des peuples à fouler la terre du pied ; ils sont les vers de ce monde. Tous en eux est mauvais.

Pourquoi ? Parce que ce sont des agresseurs, des trompeurs et des comploteurs. […] les juifs ne respectent pas Jésus, le fils de Marie. […] Les Juifs considèrent que Jésus est né de la prostitution alors qu’il est le plus noble prophète de Dieu, et sa mère, que la paix soit sur elle, est pure[1]. »

Ces mots sont ceux du prêcheur saoudien Abdallah Ben Matrouk Al-Haddad, officiant au ministère des Affaires islamiques. Il les a prononcés, à la télévision, le 22 janvier 2002, dans le cadre d’un débat consacré aux attentats du 11 septembre 2001.Sont-ils accidentels ? Du tout, carilsreflètent, à la vérité,la forte prégnance, dans la société saoudienne, des discours stigmatisant l’altérité juive. Somme toute, nuanceraient certains, n’est-ce pas là une situation que l’on retrouve dans bien d’autres pays arabes où, depuis la création de l’État d’Israël, s’est développé, par solidarité avec le peuple palestinien sous occupation sioniste[2], un sentiment anti-israélien et, par glissement, anti-juif, parfois virulent ? Certes. Néanmoins, il nous faut bien admettrele rôle majeur joué par l’Arabie saouditedans la diffusion de cette vision caricaturale, voire diabolisée du Juif dans le monde musulman. Dès lors, comment expliquer cette singularité saoudienne ? Par trois facteurs essentiellement. Le premier est de nature théologique. En effet, il est de notoriété publique que l’islam wahhabite est religion d’État dans cette monarchie. Or, le wahhabisme, du fait de son approche ultra-littéraliste des sources canoniques de l’islam, est le principal pourvoyeur d’intégrisme musulman dans le monde. Son sectarisme[3], voire son fanatisme doctrinal doublé d’une intolérance religieuse paroxystique, est tel que lors de son apparition, au XVIIIe siècle, les autorités ottomanes l’assimilèrent à une « perfidie[4] » contraire aux fondements de l’islam :

« Ce qui s’est produit (en Arabie) […] est fait de honte et d’infamie ; ce qui est arrivé aux peuples des deux excellentes villes (la Mecque et Médine) […] est marqué de perfidie et de destruction du fait de la secte (des wahhabites) […]. Ce qui s’y est manifesté (le wahhabisme)est de la trahison et de l’offense envers (l’islam) […] »