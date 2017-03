J-45 le compte à rebours vers le vide : une présidentielle sans contenu pour un pays sans gouvernance

Quel avenir espérer de candidats qui ne l’évoquent dans aucunes de leurs mesures ? Comment espérer donner aux français l’envie de se projeter dans un futur proche alors qu’il n’est décrit par personne ? Comment voter pour le programme de l’un d’entre eux quand nous n’avons le droit qu’à des catalogues de mesures qui échappent à tout fil rouge les reliant ? Une vision qui les sous tendraient ? Pourquoi les candidats considèrent-ils qu’un programme n’est finalement pas si indispensable ? Pourquoi n’en est il pas un seul qui se rende compte que le vide appelle le néant et que du néant ne jaillit jamais rien ?

Cette campagne est navrante et inquiétante, mais au delà de la présidentielle, ce sont les législatives qui nous promettent le pire, car cette année le pire est notre futur le plus plausible et l’incertitude notre lot prévisible.

Nous allons avoir un combat de nains lundi soir lors du débat sur TF1. Nains dont la parole et l’audience sont inversement proportionnelles à leur réflexion sur l’avenir de la France. A votre place je prendrai l’option de voir le replay de The Voice, au moins vous aurez des voix utiles. Jugez plutôt :

A ma gauche, Jean Luc Mélanchon, le tribain des bacs à sable politiques. Son succès populaire prouve que la verve est plus importante que le contenu. Une sixième République au service de quel projet ? L’extinction du riche pour une société égalitariste faite de têtes raccourcies, exclusivement composées de pauvres pour ne pas faire envie ? Ceux que nous avons déjà en nombre auxquels s’ajouteront les riches qu’on aura dépossédés car coupable de réussir leur vie. Pour que nous puissions vivre dans un kolkhoze géant peuplé de 68 millions d’individus, payés au smic, avec pour seul espoir de changement de statut, la mort, qui viendra bien après la retraite prise à 39 ans pour tenir compte de la pénibilité de la vie.

A sa droite, mais très légèrement, Benoît Hamon. Son programme sent l’écriture au kilomètre. 188 mesures, un inventaire à la Prévert qui contient tout et surtout son contraire. Pousser à la recherche et au développement pour doper la croissance tout en punissant le capital pour mieux la stopper. Faire un statut de l’actif (très bonne idée d’ailleurs) mais annuler la Loi el Khomri. Donc un statut lisible et simplifié mais dans un contenant du siècle dernier, comme si le digital n’avait rien changé au monde. Une éducation ouverte à l’autre tout en pariant sur une critique timide de l’islam radical pour ne pas perdre les précieux votes communautaires. Des PME poussée par l’investissement (public uniquement faut pas exagérer) mais qui devront cracher au bassinet syndical et se voir interdire les accords dérogatoires au niveau de l’entreprise. Le chaud et le froid, le haut et le bas, « lost in translation ».