J - 100 : les 5 questions clés de la présidentielle 2017

Su quoi peut déboucher dimanche la priamaire de la gauche ?

A part le devenir du Parti Socialiste ? Difficile à dire.

On se croirait dans le film « INCEPTION », dont le scénario mettait en scène des rêves enchevêtrés les uns dans les autres dans un monde virtuel… vous avez le match Hamon/ Montebourg pour le leadership de la gauche dure, dans le match gauche toute/ social-démocratie avec Valls au sein de la primaire, tout cela dans le match entre Mélenchon-Macron et le gagnant à venir de la primaire pour enfin s’opposer à Fillon et le Pen en avril prochain !

Vu d’aujourd’hui une seule certitude, si le gagnant de la primaire ne gagne pas l’élection présidentielle, le parti socialiste ne survivra pas en l’état.

Emmanuel Macron est-il vraiment en mesure de se qualifier pour le 2eme tour de la présidentielle ?

La dynamique est aujourd’hui chez l’ancien ministre de l’économie et cela inquiète dans tous les camps, c’est donc que le scénario est envisageable mais attendons le résultat de la primaire socialiste, apprécions cela en février, que le décor soit planté et que commence la cristallisation de l’opinion.

Trois éléments peuvent favoriser ou empêcher cette qualification : la primaire à gauche, François Bayrou et la manière dont E. Macron constituera son équipe de gouvernement et sa majorité parlementaire.

Si la primaire socialiste ne parvient pas à imposer un candidat capable de trouver un espace entre JL Mélenchon et E. Macron cela favorisera ce dernier.

Si Francois Bayrou décidait de rejoindre celui qui défend des positions très proches des siennes, notamment sur la recomposition des structures et des pratiques politiques ce serait sans doute décisif.

Enfin pour convaincre dans les 3 mois à venir qu’il a l’épaisseur et le niveau pour diriger le pays, E. Macron devra montrer sur la base d’un projet abouti, sa capacité à constituer une équipe gouvernementale et une majorité à l’Assemblée Nationale. Dans les deux cas il ne suffira pas d’agréger les soutiens de la première heure, mais de réunir pour l’exécutif des gens capables de diriger leurs administrations et porter un projet cohérent et pour l’Assemblée Nationale, investir des candidats dont la sélection tiendra d’avantage de la représentativité que de l’étiquette et de la volonté d’un collectif du changement plus que de la continuation de pratiques anciennes.

François Fillon a-t-il raison de ne pas vouloir amender son projet ? De refuser tout compromis avec les centristes et François Bayrou en particulier ?

La cohérence est une qualité comme la persévérance, il a reconnu lui-même quelques erreurs, soit.

Mais le vrai sujet n’est pas de négocier tel ou tel point avec ses alliés virtuels, mais de rassembler une majorité de français derrière soi. Considérer ou non que F. Bayrou est un boulet dans son camp est sans intérêt, mais rassurer et entrainer ceux qui comme ce dernier, pensent qu’en l’état, tel qu’exprimé, son projet laisse dans l’expectative ou que la restauration d’une droite à l’identique, qui depuis 15 ans est co-responsable de l’état du pays, là est l’enjeu majeur.