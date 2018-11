Itinérance présidentielle et querelle Pétain : le triomphe d'une mémoire édifiante et pacifiste

De la polémique de "l'hommage à Pétain", absurde et dérisoire en elle-même, on peut tirer une leçon politique et "mémorielle" simple : dans la France de 2018, la reductio ad hitlerum interdit de prononcer de nom de Pétain pour rappeler qu'il fut un "grand soldat" de la plus grande bataille que la France ait connue et gagnée. De ce constat, on peut selon moi tirer une raison de se réjouir, une raison de s'affliger et une raison de s'inquiéter.

La raison de se réjouir tient au fait qu'à travers Pétain, c'est l'antisémitisme qui est moralement condamné. C'est évidemment en soi une excellente chose mais il faudrait tout de même rappeler que ce n'est pas en interdisant à l'armée française de rendre hommage à ses chefs qu'on luttera plus efficacement contre le nouvel antisémitisme, celui de la France du XXIe siècle.

La raison de se désoler réside dans le constat que le nouvel ordre mémoriel justifie le sacrifice de la vérité historique au nom de la morale. Il s'est même trouvé quelques historiens (plus précisément, des historiens de la période de la Seconde Guerre mondiale) pour réclamer, au nom de la distinction entre histoire (objective) et mémoire ("sélective"), qu'on s'opposât à l'hommage aux "huit maréchaux" souhaité par la hiérarchie militaire. On est en droit de parler ici de "nétationnisme bienpensant". Je ne conteste pas la conception du Bien qui a conduit à condamner les propos du président; je la partage pleinement. Mais si l'on définit le négationnisme par la volonté délibérée d'arracher une page de l'histoire et la bienpensance par le fait de placer le Bien au dessus du Vrai, force est d'admettre que le mouvement d'opinion hostile à "l'hommage à pétain" est l'expression d'un négationnisme bienpensant.

La raison de s'inquiéter tient à un point qui n'a pas été à mon sens suffisamment souligné. Il n'y a pas que la mémoire de la Seconde Guerre mondiale qui a évolué, celle de la Grande Guerre également. Pourquoi le discours par lequel De Gaulle rendait hommage, le 11 novembre 1968 aux Invalides, aux "huit maréchaux de France" n'est-il plus possible aujourd'hui ? Est-ce exclusivement en raison de "la centralité nouvelle de la victime juive" ? Je ne le crois pas et je pense que cette hypothèse confond la cause et l'effet. Quand on évoque 1968, ce n'est pas, soyons francs, à la cérémonie du cinquantenaire de 14-18 que l'on pense spontanément. Mai 68 marque une étape importante dans l'inflexion de la mémoire collective de la Grande Guerre. J'ai grandi dans l'athmosphère de la contre-culture des années 70 : rien n'était plus ridicule aux yeux des adolescents d'alors que la figure de "l'ancien combattant" décoré à l'occasion du 11 novembre. Pour moi, la guerre de 14-18 n'évoquait qu'une chanson de Brassens tournant en dérision la glorification stupide d'une guerre stupide et des valeurs stupides de l'héroïsme militaire.