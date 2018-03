Italie, Allemagne, Royaume-Uni : les 3 maillons (faibles ?) sur lesquels l’Europe joue son avenir à partir de dimanche

Il y a des semaines comme cela. Celle qui démarre ce dimanche va être très chaude pour l’Europe et son avenir. En Italie, on vote pour mettre en place une nouvelle majorité qui pourrait être dominée par des mouvements populistes plus ou moins téléguidés par Berlusconi.

En Allemagne, on consulte les militants pour savoir s’ils acceptent les modalités du compromis arraché par Angela Merkel pour asseoir sa coalition entre le SPD et la CDU et ça n‘est pas gagné.

Pendant ce temps-là, la Grande-Bretagne de Theresa May ne réussit pas à trouver une solution pour un Brexit qui ménagerait les intérêts des anglais. Résultat : Theresa May sombre dans la colère et l’impuissance.

Cette accumulation de catastrophes annoncées surgit au moment où le sentiment d’appartenance européenne a plutôt tendance à se renforcer, nous disent les sondages.

L’activité économique et la détermination du président français ont crédibilisé les projets de réformes. Mais comment réformer l’Europe si, sur le terrain politique, trois des plus puissants pays d’Europe ont des états d’âme sérieux.

Ce qui va se jouer en Italie est extrêmement important. L‘Italie aura voté ce dimanche et les Italiens pourraient ramener Berlusconi aux portes du pouvoir.

Alors, Silvio Berlusconi, pour plein de raisons juridiques et fiscales, ne pourra sans doute pas prétendre à exercer ce pouvoir, mais il aura la majorité pour tirer les ficelles de la politique qui sera appliquée. Or, l‘Italie qui avait entrepris un redressement absolument spectaculaire pourrait se retrouver dans des courants populistes qui lui feraient abandonner les efforts consentis jusqu‘alors et qui commençaient à porter leurs fruits et à ramener l’Italie dans le club des pays leaders de l’Union européenne. Ce retournement de positionnement en Italie interviendrait à un moment charnière où les banques restent très fragiles et peuvent avoir besoin de la solidarité européenne. Cette solidarité est évidemment conditionnée par la détermination des italiens à respecter les règles de l’Union. En clair, si les amis de M. Berlusconi ont les moyens de prendre du recul par rapport à Bruxelles, on voit mal les banques italiennes s’en sortir indemnes. Or, l’Italie n’est pas la Grèce. L’Italie appartient à la zone euro et elle en est un des piliers incontournables et systémiques.

En Allemagne, les militants du SPD vont dire ce dimanche s’ils acceptent que leur parti participe au prochain gouvernement de Mme Merkel ou pas. Les vieux briscards du SPD ne sont pas enthousiastes, ils considèrent que leurs expériences passées leur ont couté très cher sur le terrain politique. Beaucoup de cadres du SPD auraient souhaité faire une cure d’opposition. Ils ont finalement accepté de négocier un compromis. Ce compromis leur est très favorable, à la fois en termes de postes obtenus dans le prochain gouvernement et dans l’orientation de la nouvelle politique économique. La consultation des membres du SPD devrait donc permettre à Mme Merkel de gouverner. Sauf que du côté de sa famille, les adhérents de la CDU sont eux aussi colère contre la chancelière qui aurait, selon eux, fait trop de concession. Mme Merkel pourra gouverner dans le cadre de l’accord de gouvernement qu‘elle a scellé avec le SPD, mais elle devra gérer la frustration de beaucoup de ses amis. La gouvernance promet d’être compliquée et la ligne politique assez peu lisible. La perspective d’un assouplissement de la politique économique attendu par l’ensemble de l’Europe n’est pas assurée.