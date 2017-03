L'islam, première religion au monde en 2070 : quels enjeux pour l'Occident ?

Atlantico : Selon une étude menée par le Pew Research Center, l'islam sera la première religion du monde en 2070, dépassant ainsi le christianisme. Si ces prédictions se concrétisent, quelles pourraient être les conséquences d'un tel changement pour l'équilibre mondial ?

Alexandre Del Valle : Je me demande sur quels critères s’appuient le Pew Research Center pour cette étude : est-ce par rapport au christianisme ou au catholicisme en général ? Bien que je n’en ai pas la preuve, il est possible, peut-être, qu’un jour l’islam dépasse le catholicisme.

Aujourd’hui, l’islam est à peu près l’équivalent du catholicisme en nombre, malgré ce que certains islamistes peuvent dire. Peut-être que dans quelques dizaines d’années, l’islam aura doublé par rapport au catholicisme qui perd des parts de marché, essentiellement au profit du protestantisme, et tout particulièrement de l’évangélisme. Ce dernier est en pleine ascension partout dans le monde (Amérique latine, Europe, Afrique et Asie), y compris dans des pays musulmans. Ainsi, il m’étonnerait de voir l’islam dépassait le christianisme dans son acceptation la plus large. A la différence de l’orthodoxie catholique, le christianisme est en pleine expansion à l’échelle mondiale si l’on tient compte de toutes les Eglises chrétiennes. Les résultats de cette étude peuvent être entendus s’il s’agit de comparer l’islam au catholicisme, mais pas au christianisme en général.

La seule conséquence serait qu’il pourrait y avoir une évolution civilisationnelle majeure de l’Europe de l’Ouest. C’est dans cette dernière région, avec l’Afrique, que l’islam gagne des parts de marché. Là où la transformation risque d’être la plus brutale, c’est dans des capitales européennes à forte présence immigrée musulmane comme Bruxelles, Rotterdam, Londres, ou la région parisienne, qui pourraient devenir d’ici 2070 des capitales majoritairement musulmanes. Il s’agirait là d’une métamorphose identitaire et civilisationnelle de l’Europe qui serait donc moins chrétienne et beaucoup plus orientale, et arabo-africaine. Les répercussions pourraient être gigantesques. Au sein de cet islam européen, les communautés maghrébines, turques, africaines-musulmanes, et indo-pakistainaises, deviendraient des relais de puissances extérieures qui les utiliseraient comme éléments de profondeur stratégique. Ainsi, les pays autochtones européens concernés deviendraient des sortes de comptoirs au sein desquels les communautés musulmanes prêteraient allégeance envers des pays non-européens. Sur le plan géopolitique, il s’agit là d’un phénomène de sécession – bien que "pacifique". Des zones entières de l’Union européenne n’adhéreraient plus aux valeurs occidentales mais réclameraient des spécificités pour les personnes issues de la civilisation arabo-musulmane qui, entre temps, auront été récupérées et réislamisées par des pays d’origine.

On en arrive à ce que j’appelle la "bataille de la civilisation" : ce n’est pas l’immigration qui, en elle-même, est dangereuse, mais la façon dont on intègre les nouveaux venus. S’ils sont bien intégrés, ils deviennent de bons citoyens ; à l’inverse, si on ne sait pas comment les intégrer, le vide est alors occupé par des Etats étrangers ou des organisations étrangères qui les récupéreront. Il y a ce que j’appelle les "pôles de l’islamisme radical" : les Frères musulmans, la Ligue islamique mondiale, les pays du Golfe, la Turquie et le Pakistan. Ces organisations ou Etats islamiques veulent contrôler les musulmans d’Europe. Plus l’Europe s’islamisera, plus la question de savoir à qui obéiront les communautés musulmanes d’Europe se posera. Si elles sont bien intégrées, elles seront du côté de la civilisation européenne ; en revanche, si nous les laissons dans les mains du pôle de l’islamisme mondial, des pans entiers des sociétés européennes échapperont au contrôle et à la civilisation majoritaire européenne.