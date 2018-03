Islam, islamisme, musulmans : Edwy Plenel, agent de confusion massive

Je me souviens de votre vive réactivité, Edwy Plenel, pour soutenir le sexisme du burkini à l'été 2016. J'ai en mémoire vos envolées lyriques sur le traitement "injuste" envers l'islamisme politique que vous considérez comme une simple expression religieuse. Vous n'êtes jamais avare de déclarations lorsqu'il s'agit de faire les louanges de la vitrine marketing des Frères Musulmans, de Tariq Ramadan en passant par le CCIF.

Votre silence assourdissant durant plus de deux semaines concernant les attaques sexistes et antisémites envers Henda Ayari depuis sa plainte pour viol contre Tariq Ramadan, ainsi que les menaces de mort envers celle-ci et Charlie Hebdo ces derniers jours par le fan club du prédicateur suisse, est donc logique. Vous qui êtes habituellement si réactif face à l'actualité. Vous et l'ensemble des partenaires des intégristes musulmans n'aurez jamais accepté de l'extrême droite traditionnelle les ignominies de cette nouvelle extrême droite française que vous soutenez depuis tant d'années.

Vous avez rompu votre silence ce dimanche 5 novembre sur BFMTV. Vous avez effectué un rétropédalage sur Tariq Ramadan tout en réaffirmant votre relativisme sur l'islamisme politique et le sexisme au nom du religieux.

Je lutte depuis 20 ans contre l'islamisme. A travers mes articles depuis plus d'un an, je décortique, analyse et mets en perspective les partenariats idéologiques et le discours d'extrême droite du CCIF qui est parfois si proche du nazisme qu'il en vient à coller presque parfaitement à certains passages de Mein Kampf. De votre côté et depuis plusieurs années, vous avez abandonné tout esprit critique pour vous transformer en groupie de Marwan Muhammad (ex-directeur du CCIF) et de l'islamisme. Pendant que je me bats pour être entendu, vous êtes béat d'admiration, fort d'une certaine audience, devant ces leaders politiques d'extrême droite. Non pas une admiration pour leur combat citoyen inexistant, mais pour votre image orientaliste qui sent la naphtaline. Celle du bon musulman éternellement victime qui ne lutte pas pour sa citoyenneté mais pour l'affirmation de son islamité dont la citoyenneté n'est qu'un moyen. Pendant que des personnes comme moi (français d'origine maghrébine) sont discriminées et insultées par des individus tels que Marwan Muhammad, vous vous affichez à ses côtés pour le soutenir au nom de la tolérance et de l'antiracisme. On marche sur la tête. Votre boussole idéologique et intellectuelle a perdu le nord par votre aveuglement envers un islamisme totalitaire que vous imaginez être un islam humaniste.

Pendant que je dénonce cette "salafisation" de l'islam, vous souhaitez étouffer les musulmans modérés au profit des intégristes en imaginant que ces derniers, en les nommant "les musulmans", représentent l'ensemble de leurs coreligionnaires dans votre vision stéréotypée de cette population. Par vos déclarations, vous tentez de disqualifier tout musulman qui ne fait pas commerce de sa religiosité. Toute personne vivant et travaillant dans les quartiers populaires pour promouvoir l'égalité des sexes et la laïcité est écrasée par les prises de positions de personnes telles que vous et votre soutien à l'extrême droite islamiste dont le CCIF est aujourd'hui le fleuron.

Si vous aviez fait votre travail de journaliste, si vous aviez un minimum de connaissance historique, si vous aviez eu les mêmes réflexes et la même rigueur que pour vos enquêtes menées dans d'autres domaines qui ont fait votre réputation, vous ne seriez pas dans une telle dérive intellectuelle aujourd'hui. Vous contenter de la vitrine islamiste qui se veut acceptable pour ne pas aller voir ce qui se passe dans l'arrière-cour n'est pas à la hauteur des leçons de journalisme que vous dispensez à tour de bras.

En janvier 2015, dans l'émission Petit Journal, Edwy Plenel ne voit aucune ambiguïté chez Tariq Ramadan et accuse tous ses opposants de racisme, y compris les opposants musulmans.