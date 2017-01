L’islam est en forme ! C’est (aussi) à cause de ça que l’usine PSA d’Aulnay-sous-Bois a fermé ...

Jean-Christophe Lagarde est à priori quelqu’un de bonne compagnie. Ce n’est pas lui qui irait servir de la soupe au cochon à ses administrés pauvres un soir de Noël. Et ce n’est pas lui non plus qui irait suspendre un chapelet de boudins à la porte d’une mosquée. M. Lagarde est un centriste. Un être doux et modéré. C’est dire s’il est fréquentable…

Jean-Christophe Lagarde est député maire de l’UDI de Drancy dans le 93. On peut supposer donc que quand il évoque la Seine-Saint-Denis il sait de quoi il parle. C’est pourquoi sa déclaration hier sur France Info a retenu toute notre attention. Concernant la religion au travail, il a dit : “il y a des difficultés dans mon département, par exemple à Aulnay-sous-Bois”. Puis il a poursuivi : “on ne le dit jamais mais une des raisons de la fermeture de PSA était liée à l'omniprésence religieuse et au fait qu’il y avait des exigences religieuses au travail, des arrêts de travail, de la baisse de productivité, et dans le choix de PSA de fermer Aulnay il y eu cet aspect la”.

Mais que n’avait-il pas dit là ? Un vent d’effroi a soufflé sur les dirigeants de PSA. Ces gens-la fabriquent des voitures. Pas des âmes. Mahomet, Moïse, Jésus, Bouddha, ils s’en foutent royalement. Pourvu que les chaînes d’assemblages continuent d’assembler. Pourvu que la seule divinité qu’ils célèbrent - la bagnole - ne subisse aucun outrage. Or sur ces chaines, la majorité des ouvriers, comme c’était le cas en 2013 quand PSA a fermé l’usine d’Aulnay-sous-Bois, est de confession musulmane.

Et vous croyez que les dirigeants de PSA avaient envie d’une grève ? Qu’ils étaient prêt à se faire lyncher dans un procès en islamophobie ? Ou de voir leurs bureaux envahis par des centaines d’ouvriers en colère criant “Allah Akbar” ? Aussitôt pour éteindre l’incendie qui couvait, ils ont déclaré “n’avoir aucun commentaire à faire” sur la question. Laissant à Jean-Christophe Lagarde la “responsabilité” de ce qu’il avait formulé. Ils ne pouvaient quand même pas le traiter de menteur. Comme ça si les ouvriers musulmans de PSA sont en colère ils pourront toujours aller saccager la mairie de Drancy.

Nous savions que dans nombre d’usines françaises il y a des salles de prière. Nous savions que dans les transports en commun de la région parisienne il y a des employés, bus et métro confondus, qui refusent de serrer la main d’une femme. Nous supposons aussi que dans nombre de cantines scolaires, des militantes parfaitement entraînées, se battent pour des repas hallal. Nous devinons que dans telle ou telle piscine municipale des femmes endoctrinées harcèlent les responsables pour des horaires particuliers.

De cela on parle peu. Quelques lignes. Et jamais un gros titre. Ils sont réservés aux égorgeurs de Daesh, aux tueurs à la kalachnikov qui occupent toute la place. Ils cachent tout c’est-à-dire l’islamisation méthodique de nos sociétés. A ce propos il y a une belle formule d’un écrivain algérien (Mohamed Kacimi ou Kamel Daoud ?) : “Un islamiste c’est un musulman pressé” ! Les autres, des gens manifestement doux, ne sont pas pressés. Ils ont le temps. Nous ? Eh bien nous, nous pouvons relire Soumission de Houellebecq. Et nous dire - soyons optimistes - que le pire n’est pas sûr. Il suffit pour cela d’avoir du courage. Le courage que n’ont pas les dirigeants de PSA.