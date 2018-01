L’islam en questions et au quotidien

Le professeur Christian de Moliner, qui publie ce mois-ci un livre original sur l’islam, non pas livre pro ou anti, un livre sensationnel ou prétendument érudit et théorique, ni même un énième livre sur l’actualité du monde musulman, mais un livre « neutre », écrit froidement, sans passion mais sans concession, sur une religion trop souvent abordée soit d’un point de vue béatement islamophile soit d’un point de vue opposé réducteur que certains qualifient « d’islamophobe ». Entre les deux, il existe l’analyse et même la saine critique rationnelle, factuelle, qui fait du livre de Christian de Moliner un ouvrage à la fois lisible, facile d’accès et très documenté.

ADV: Vous travaillez sur les questions liées au monde musulman depuis des années.

Vous enseignez l’histoire en tant que professeur et vous avez approfondi le thème original du droit et des rituels comportementaux. Cet aspect de la religion musulmane est peu connu du grand public, notamment le fait que cette religion, comme le judaïsme, et à la différence du christianisme, est une religion de rituels, de règles de droit, plus encore que de foi spirituelle pur. L’idée étant de se comporter de façon « licite », dans tous les actes quotidiens, et de ne pas faire de choses « illicites »? Le caractère juridique licite ou illicite étant plus important que la question du bien et du mal.

-Christian de Moliner: Dans l’introduction, je présente cette religion en insistant sur ce point qui me semble le plus important :

« Selon l’islam, les actions et la nourriture se répartissent en trois catégories : halal (licite) haram (illicite ; Celui qui y a recours malgré l’interdiction qui les frappe risque l’enfer.) et makrouh (blâmable. Elle n’induit aucune sanction divine, mais le fidèle qui se tient à l’écart d’elle sera récompensé dans sa vie future.)

Tout le long de son existence, le croyant s’efforce de gagner sa place au Paradis. Or s’il commet un acte prohibé, celle-ci sera compromise. Dieu lui pardonnera peut-être son égarement, surtout s’il le regrette sincèrement, mais rien n’est sûr. Allah décidera de son sort en toute équité, lors du Jugement Dernier. Il est bon et juste et il ne faut jamais douter de son indulgence. Cependant, la condamnation au feu éternel est, dans certains cas, automatique. En effet, ceux qui au moment de leur mort sont restés mécréants ou ont apostasié sans revenir à l’islam seront damnés. Pour qu’un fidèle du Prophète soit assuré de son salut après sa mort, il vaut mieux qu’il reste toute sa vie dans la voie étroite du halal, sans jamais en dévier. Or les règles qui régissent cette religion sont complexes. Aussi Internet est devenu, pour les croyants, un moyen privilégié pour obtenir des réponses aux questions qu’ils se posent.