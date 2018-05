Iran : l’heure de vérité pour l’industrie européenne

Depuis quelques jours nous assistons à un déluge de commentaires sur cette rupture pourtant annoncée et programmée de l’accord sur le nucléaire avec l’Iran qui était un des engagements du candidat Trump lors de sa campagne Présidentielle. Aucun « suspense » donc et la visite de notre Président à Washington ne pouvait rien y changer ! Abandonnons donc le bal des hypocrites qui ont réussi à faire entendre sur les écrans et les radios des commentaires désobligeants stupides.

La situation au Moyen-Orient est critique depuis des années, les agissements des occidentaux n’a guère fait progresser les solutions et on comprend que les forces américaines au pouvoir actuellement ont envie de peser sur l’Iran pour stopper une amicale chiite qui leur fait peur. Ces décisions ne reposent guère sur des analyses mais plutôt des émotions et surtout un grand mépris à l’égard de la théocratie iranienne avec un désir impérieux de voir ce régime renversé. L’idée que le maintien des sanctions y peut quelque chose est vaine, mais elle plait à l’opinion publique américaine, cela suffit amplement pour justifier l’orientation choisie.

Cette peur, c’est aussi le constat d’une perte de contrôle de l’hégémonie américaine sur le monde, et cela est très net au Moyen-Orient comme cela l’est en Asie avec la puissance affirmée de la Chine. Depuis 1945, c’est la première fois que les USA se sentent en difficulté et ceci est ressenti à travers le pays, ce qui conduit à l’absence de contestation réelle devant une décision qui mériterait au moins quelques commentaires.

Et c’est là que commence le vrai sujet, pour nous français bien sûr, mais aussi pour nous européens. Nous nous sommes habitués, bien qu’on aime dire le contraire, à l’hégémonie américaine, et renâcler contre des décisions qui nous heurtent est devenu depuis bien des années une illusion. Nous savons que le FMI et la Banque Mondiale sont dominés par le Grand Pays tandis que l’ONU siège à New York et que les ONG qui peuplent notre univers sont grandement contrôlées par les USA, les grandes sociétés aussi. Nous hurlons notre indépendance mais nous subissons beaucoup, plus encore récemment avec les fameux GAFA.

Pour se faire respecter dans le monde économique, les USA ont inventé une arme remarquable, l’extra territorialité qui permet au Départment Of Justice (DOJ) de poursuivre n’importe quelle société dans le monde si elle n’obéit pas à la loi américaine du moment qu’elle a touché ou payé un dollar américain. Nos société européennes, en particulier allemandes et françaises, ont payé un prix exorbitant ces dernières années pour des raisons absurdes quand on connait le réel fonctionnement des sociétés américaines. Je me suis élevé contre le traitement infligé à notre fleuron Alstom à cette occasion et les enquêtes récentes ont montré que je n’avais pas tort, Alstom a disparu, avalé en grande partie par General Electric .