L'Iran, une cible qui arrange tout le monde, de Ryad à Washington en passant par Tel-Aviv et Raqqa

Certes, le Qatar est loin d’être « blanc-bleu » dans le domaine du terrorisme (1) car il soutient effectivement l’organisation très controversée des Frères musulmans et - sans doute encore pire, il financerait via des intermédiaires de nombreux groupuscules djihadistes actifs en Syrie, en Libye et ailleurs - . Il accueille sur son sol des personnes recherchées par la communauté internationale (dont des membres du Hamas et des financiers d’Al-Qaida « canal historique » et des taliban). C’est d’ailleurs cette position de neutralité parfois jugée plus que "bienveillante" qui a permis au Qatar de dénouer des affaires de prises d’otages en servant d’intermédiaire (et parfois de financier) entre les différentes parties.

Mais sur le fond, c’est Riyad qui porte la principale responsabilité dans la propagation mondiale de l’idéologie wahhabite, la version la plus obscurantiste de l’islam qui est la base même du salafisme dont se nourrissent les idéologues de Daech et d’Al-Qaida « canal historique ».

Donald Trump qui semble raisonner plus en homme d’affaires - son objectif, ce sont les profits financiers des États-Unis - qu’en responsable politique a sa part de responsabilité dans la montée des tensions au Proche-Orient. A savoir qu’aucun observateur un tant soit peu honnête ne peut que s’apercevoir que l’objectif réel de Riyad dépasse le seul Qatar : c’est l’Iran que Washington appelle à « isoler » depuis que la nouvelle administration américaine est en place. En effet, Téhéran entretenait des relations relativement apaisées avec le petit Émirat, certes là aussi pour des raisons économiques les deux pays partageant un immense champ gazier. Derrière l’accusation de « sponsor du terrorisme » portée contre le Qatar, il y a celle qui désigne l’Iran comme le « principal soutien du terrorisme ».

Il est parfaitement exact que Téhéran a utilisé à profusion ce moyen de combat durant les années qui ont suivi l’arrivée de l’ayatollah Khomeiny au pouvoir en 1979. Il ne faut pas oublier que les États-Unis et la France ont été durement touchés, particulièrement au Liban (notamment en 1983, lors des attentats aux camions piégés dirigés contre la force multinationale de sécurité à Beyrouth, 241 militaires américains et 58 français tués). Les opposants iraniens étaient, pour leur part, impitoyablement traqués comme Chapour Bakhtiar assassiné à l’arme blanche en 1991 à Suresnes. Téhéran se livrait alors au « terrorisme d’Etat » avec pour cible prioritaire les intérêts juifs et israéliens à l’étranger (par exemple lors des attentats de Buenos Aires en 1992 et 1994). Aujourd’hui encore, les factions les plus violentes de la cause palestinienne sont soutenues en sous-main par les Gardiens de la Révolution islamique sans parler du Hezbollah libanais dont la branche militaire reste très dépendante de Téhéran. Des questions se posent aussi quant à l’accueil qui est fait par Téhéran à des membres d’Al-Qaida « canal historique » qui ont fui l’invasion de l’Afghanistan en 2001. D’ailleurs, ni Ben Laden ni son successeur al-Zawahiri n’ont appelé à s’en prendre directement à l’Iran et, plus généralement, aux chiites. Cela a été l’objet d’une polémique entre al-Zawahiri et al-Zarqawi (tué en 2006), le fondateur de la branche irakienne d’Al-Qaida qui, dans sa majorité, a muté en 2014 en « califat islamique ». Les Américains pensent qu’une sorte d’accord a été conclu entre Al-Qaida « canal historique » et Téhéran : pas d’action contre les chiites (avec toutefois des exceptions en Irak mais attribuées à Zarqawi et à ses successeurs considérés comme non parfaitement « contrôlés ») contre l’autorisation de séjour et de transit en territoire iranien. Bien sûr, les pasdarans surveillent de près ces réfugiés un peu spéciaux.