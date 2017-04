L’Iran, cette autre élection présidentielle décisive qui aura lieu au mois de mai 2017

Atlantico : Ce jeudi 20 avril, le Conseil des gardiens de la Constitution a rendu publique la liste officielle des six candidats concourant à l'élection présidentielle iranienne du 19 mai prochain. Quels enjeux de cette élection peut-on percevoir à travers ce choix de candidats ?

Clément Therme : L’enjeu est double pour le système politique iranien (nezam) : d’abord, il faut s’assurer d’un taux de participation élevé pour renforcer la légitimité du processus électoral et des institutions, qui a été fragilisée par la contestation populaire des résultats des élections présidentielles de juin 2009. Ensuite, il faut éviter que des candidats trop contestataires (par exemple, rejetant la fusion du politique et du religieux) ou trop réformateurs (s’opposant à la prééminence de la légitimité divine sur la dimension élective) proposent une voie nouvelle, voire une sortie de la Révolution islamique.

Par ailleurs, cette sélection des différentes tendances islamistes permet un débat sur la poursuite ou non de l’ouverture économique voulue par le président Rouhani : la divergence porte principalement sur la méthode permettant un renforcement de l’assise populaire de la théocratie. Pour le président sortant, la préservation des acquis de la Révolution islamique passe par l’enrichissement personnel des citoyens et le développement économique du pays (réforme économique à l’intérieur et détente dans la politique étrangère). Pour son principal opposant, Ebrahim Raissi, il faut au contraire conserver la valeur cardinale de la Révolution islamique : l’auto-suffisance (khod kafai) et ce même au prix de l’ascétisme de la population. Pour ce courant, le rejet du matérialisme occidental est prioritaire afin d’éviter la "contagion culturelle occidentale". Le risque est qu’avec l’élection du président Trump et de sa stratégie d’opposition à l’Iran, le courant radical de Raissi, qui lit les relations internationales à travers la théorie du choc des civilisations, soit renforcé…

Parmi les six candidats à l'élection présidentielle iranienne, on retrouve l'actuel président Hassan Rohani, critiqué par l'opposition pour ses résultats économiques. Ces derniers pourraient-ils effectivement lui coûter sa réélection ?

Cela est possible dans l’hypothèse où le taux de participation serait peu élevé. Mais l’alternative économique au président Rouhani est une économie d’aumône. Le président sortant a d’ailleurs pris les devants en décidant d’augmenter le montant des subventions accordées aux Iraniens des classes populaires. En effet, si ceux qui s’opposent à la République islamique et à son système politique fermé sur la diversité et le pluralisme de la société décident de ne pas participer, à ce moment-là, le conservateur Raissi pourrait bénéficier à plein du vote des clientèles de la République islamique.