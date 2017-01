Les investisseurs étrangers commencent à croire que la France peut sortir gagnante de la présidentielle et revenir parmi les premiers de la classe mondiale.

Les patrons d’entreprises se passionnent pour la présidentielle française, ils jouent Macron, Fillon, et Peillon gagnants et se félicitent du recul relatif de Marine Le Pen, de Montebourg, de Hamon et de Mélenchon. Avec les investisseurs internationaux, ils voient là un facteur de maturité et de rebond. Les trois mois qui viennent vont donc être déterminants.

Ou bien le pays est capable de se donner une gouvernance experte pour remettre le pays dans la course internationale.

Ou bien la France va s’enfoncer dans un statut de rentier ou de paradis des riches touristes chinois, ce qui n’est pas une perspective très enthousiasmante.

Or les grands patrons français rejoignent les investisseurs et les gérants de fonds internationaux pour penser qu’il se passe quelque chose d’important en France.

Cette communauté internationale n'a jamais été aussi optimiste sur la capacité de la France à retrouver la voie de la prospérité, de l’autorité et de l’influence internationale qu’elle a eu jusqu’à la fin du siècle dernier.

La France a tout pour réussir : l’histoire, la culture, l’intelligence, mais faute de gouvernance courageuse, elle s’est laissée tomber dans les habitudes, la rente, et des systèmes de protection. Les Français se sont enfermés dans leurs vieilles structures, ankylosés dans leurs rhumatismes fiscaux, paralysés par la bureaucratie administrative.

Depuis le deuxième mandat de François Mitterrand, à la fin des années 1980, il ne s’est pratiquement rien passé. Rien sur le plan industriel, rien sur le plan social, rien sur le plan culturel.

Or aujourd’hui, la présidentielle envoie tous les signaux du réveil annonciateur du redressement. Explications en trois points. Trois facteurs d’optimisme.

1er facteur d’optimisme : pour la première fois depuis un demi siècle, les deux candidats les mieux placés dans la course à la présidentielle appartiennent au parti de l’économie de marché. Emmanuel Macron pour la gauche, et François Fillon pour la droite, ont mis au cœur de leur programme, la nécessité du redressement économique. Ni Fillon, ni Macron se s’est enfermé dans l’idéologie, ils se sont tous les deux enracinés dans les faits et dans les chiffres. Aucun ne promet de déplacer la montagne, tous les deux veulent la contourner et assumer les contraintes de la mutation.

Pour tous les observateurs de la chose politique, le fait d’avoir des candidats qui sont en capacité de gagner l'élection, et qui ne fassent pas de promesses inconsidérées, irréalistes, représente une révolution. Mais tout cela signifie aussi qu’une majorité du peuple s’est sérieusement penchée sur la réalité et les contraintes de cette réalité.

Pour certains, la France revient aux racines de sa démocratie au moment de la Révolution, à la fin du XVIIIème siècle. A l’époque, le génie français a inventé le libéralisme qui ne pouvait fonctionner que sur deux jambes: le libéralisme politique et le libéralisme économique. Alors, le système a cherché les institutions idéales pendant longtemps; le pays est passé par beaucoup d’excès et de dérives tragiques ... Le système a même été exporté avec succès aux Etats-Unis.

Mais il faut reconnaître que l’élite française s’est beaucoup plus passionnée pour la démocratie politique que pour la liberté économique, d’où son asservissement progressif et non assumé aux contraintes des marchés.

On est peut-être en train de sortir de cette situation qui a consumé toute l’énergie nationale à petit feu.

2ème facteur d’optimisme: la mécanique des primaires permet d’éliminer dans chaque camp, les plus radicaux, les moins réalistes. A droite, François Fillon l’a emporté parce que c’est celui qui assumait le plus clairement des positions de droite.

A gauche, le primaire va marquer le fossé profond entre ceux qui pourraient gouverner en responsabilité et ceux qui vendent une promesse idyllique mais utopique et qui ne sont pas sérieux.

Benoît Hamon en sortira gérant de la gauche historique mais marginale. Arnaud Montebourg aura montré qu’il a plus de talent pour faire "un one man show" que pour gouverner.

De l’autre coté, Vincent Peillon a réussi à prouver son expertise et son sens de la responsabilité, avec un grand mérite, celui d’avoir remis l‘Europe au cœur de la perspective d’avenir. Rayer du discours Bruxelles bouc émissaire c’était courageux mais peu séduisant pour des électeurs à qui on a tellement dit par lâcheté que tout, ce qui nous était arrivé, était de la faute de Bruxelles. Mais Peillon n’aura pas assez de clients pour ouvrir une grande surface de la politique. Manuel Valls aurait eu sans doute la notoriété voulue mais il va ressortir de ce quinquennat essoré, puis de la primaire complètement éclipsé par Emmanuel Macron.