"Intra Muros" : le théâtre comme libération et comme jubilation

THEATRE

Intra Muros

Texte et mise en scène d’Alexis Michalik

Avec Jeanne Arenes, Bernard Blancan, Alice de Lencquesaing, Paul Jeanson, Fayca Safi et le musicien Raphaël Charpentier

INFOS & RÉSERVATIONS

Théâtre 13/Jardin

103 A, boulevard Auguste Blanqui

75013 Paris

Réservations : 01 45 88 62 22

Du mardi au samedi à 20h

Le dimanche à 16h

Jusqu’au 16 avril

L’AUTEUR

Alexis Michalik est l’enfant chéri du monde du théâtre actuellement. Il a commencé sur les planches comme comédien, sous la direction d’Irina Brook et de Thomas Le Douarec.

Au cinéma, il tourne avec Diane Kurys, Safy Nebou, Danièle Thompson et Alexandre Arcady. et participe, à la télévision, à « Kaboul Kitchen », « Petits meutres en famille » et « Versailles ».

Pour la scène, il adapte librement deux pièces de Shakespeare, « La Mégère à peu près apprivoisée » et « Roméo et Juliette » sous le titre « R & J ».

Sa première pièce en tant qu’auteur « Le Porteur d’histoire », toujours à l’affiche des Béliers Parisiens, est un triomphe ; elle est suivie du « Cercle des illusionnistes » et d’« Edmond » actuellement au Palais Royal.

En 2014, il est récompensé de deux Molières (auteur francophone et metteur en scène de théâtre privé), du prix Beaumarchais et du prix du Jeune Théâtre de l’Académie française.

THEME

Un metteur en scène accepte la proposition d’une jeune assistante sociale d’animer un atelier Théâtre dans une prison. Accompagné de son ex-épouse, une bonne comédienne, il donne son premier cours auquel seuls deux détenus participent, deux amis, un Corse mutique d’âge mûr et un jeune Beur révolté. Mais le jeu théâtral n’est jamais innocent et les masques de chacun finiront par tomber en toute liberté.

POINTS FORTS

1) Pour la réouverture du Théâtre 13/Jardin, sa directrice Colette Nucci a choisi un geste fort, une carte blanche à Alexis Michalik qui avait donné les premières représentations parisiennes de son « Porteur d’histoire » sur cette même scène en 2012. Elle a eu raison. Avec « Intra Muros », il signe une pièce éminemment théâtrale et paradoxalement très romanesque, par ses récits imbriqués et ses nombreux rebondissements, et très cinématographique, par son rythme et sa construction. Une vraie curiosité qui est aussi sa patte personnelle.

2) La scène est vide. Un tapis clair est posé au centre, quelques chaises baquet, un lit métallique à roulettes qui entrera ou sortira, et à cour et à jardin, deux portants remplis de costumes. Alexis Michalik sait faire un théâtre épique avec rien ou si peu. Il est un conteur né, il aime raconter des histoires qui se mêlent et des destins qui s’entremêlent. Ici on mesure les progrès qu’il a réalisés depuis « Le Porteur d’histoire ». Cette fois, le spectateur n’est jamais perdu. Il est envoûté du début jusqu’à la fin.

3) La pièce est aussi une ode au théâtre qui selon l’auteur permet de faire jaillir la vérité de chacun et mène par les chemins de l’imagination à la liberté.

4) Ce théâtre du récit n’est rien sans ses comédiens. Ici, ils sont cinq et jouent plusieurs personnages. Ils sont tous épatants de vérité, d’invention et d’humanité. À noter la présence sur le plateau de Raphaël Charpentier, un musicien qui signe la bande son du spectacle et apporte en direct des émotions supplémentaires.

POINTS FAIBLES

Certaines naïvetés dans le récit peuvent faire sourire, mais elles sont peu nombreuses et le spectateur sous le charme est prêt à tout accepter. Qui chipoterait Shéhérazade ?

EN DEUX MOTS

Palpitante comme un roman de Dumas, bouillonnante comme un film de Lelouch, « Intra Muros » la nouvelle création d’Alexis Michalik est pourtant une œuvre purement théâtrale. Elle s’appuie sur l’imagination de l’auteur et des spectateurs, et sur des comédiens époustouflants. N’hésitez pas, allez jouer avec eux !

UN EXTRAIT

Le metteur en scène (Paul Jeanson) dans son adresse liminaire au public : « Ici, c’est un théâtre. On s’y ennuie parfois… » Certes, mais la pièce « Intra Muros » dure environ 1h30 et l’on ne voit pas les minutes passer.

RECOMMANDATION : EN PRIORITE