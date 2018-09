Intox : ces gros doutes qui entourent le projet d’attentat iranien en France

Atlantico : Selon les révélations du journal l'Opinion, en juin, le Mossad aurait aidé les Français, les Belges et les Allemands à déjouer un attentat contre des opposants iraniens fin juin. Concrètement que penser de cette révélation qui "embarrasse Paris" ? Pourquoi un tel embarras.

Alain Rodier : Comme d’habitude, il convient de prendre du recul face à cette affaire qui est restée relativement confidentielle la presse n’en faisant pas trop état. En effet, personne ne sait à l’heure actuelle avec certitude si Téhéran préparait vraiment un "mauvais coup" comme cela a eu lieu à de nombreuses reprises dans le passé (pour mémoire, l’attentat contre les parachutistes français du Drakkar et les Marines américains à l’aéroport de Beyrouth le 23 octobre 1983 - 305 morts - , l’assassinat de l’ambassadeur français au Liban, Louis Delamare le 4 septembre 1981, celui de l’opposant Chapour Bakhtiar à Suresnes le 6 août 1991, les attentats terroristes contre les intérêts israéliens en Argentine et en Europe, etc.).

La liste est longue et il convient de ne rien oublier ! Le régime des mollahs sait utiliser l’arme de la terreur quand il la juge utile à sa politique. C’est ce que l’on qualifie de "terrorisme d’État".

Cela dit, que le Mossad ait averti ses homologues européens d’une tentative d’attentat dirigée contre la réunion annuelle de l’OMPI (l’Organisation des Moudjahiddines du peuple iranien) qui se tenait à Villepinte le 30 juin en présence de nombreuses personnalités (dont Rudy Giulani, l’avocat de Donald Trump et maire de New York au moment des attentats du 11 septembre 2001, mais également Stephen Harper, l’ancien Premier ministre canadien, Philippe Douste-Blazy, Bernard Kouchner et Rama Yade, etc.) est à prendre avec précautions car les opérations de désinformation et d’influence sont nombreuses ces dernières années et elles proviennent de tous les camps.

À savoir qu’un couple de Belges d’origine iranienne (Amir et Nasimeh S. âgés d’une trentaine d’années) a été appréhendé dans la banlieue de Bruxelles le 30 juin par la police locale alors qu’il transportait en voiture une charge de 500 grammes de TATP et un mécanisme de mise à feu. Un diplomate iranien en poste à l’ambassade d’Iran à Vienne en Autriche qui aurait été en contact avec ce couple a été arrêté en Allemagne (où il ne bénéficie pas de l’immunité diplomatique, n’étant pas accrédité par Berlin). Ce serait le responsable de l’organisation de la tentative d’attentat. Trois personnes ont été arrêtées en France mais deux auraient été relâchées.

Sur un plan purement technique, il demeure quelques étrangetés. Généralement, les services spéciaux iraniens, quand ils mènent des actions de type terroriste, par souci de ne pas apparaître en première ligne, passent par des tiers comme le Hezbollah libanais ou des mouvements palestiniens qui ont leur soutien logistique et politique. Ces derniers se font un devoir de leur rendre ces services. Ensuite, la charge de TATP de 500 grammes aurait pu créer des dégâts importants si elle avait explosé au milieu de la foule. Mais ils n’auraient pas été aussi considérables que cela étant donnée la relative faible quantité d’explosif - encore faudrait-il savoir s’il était entouré de projectiles métalliques qui, eux, sont extrêmement vulnérants. Pour le moment, aucune information n’a filtré sur la composition de l’engin qui aurait été séparé en deux colis… La clef de l'énigme est dans cette preuve matérielle : est-ce un engin professionnel ou un bricolage, était-il apte a être mis en oeuvre rapidement, comment ?

Enfin, l’OMPI vit quasi ouvertement et tient une importante manifestation populaire tous les ans au même endroit. Les mauvaises langues prétendent que certains participants sont rémunérés pour faire la claque. Si le régime iranien voulait s’en prendre à l’OMPI, il aurait pu le réaliser de manière beaucoup plus professionnelle et ciblée et surtout, pas en ce moment en pleine crise de l’accord JCPoA (Joint Comprehensive Plan of Action ou Plan d’action global commun) portant sur la réduction de l’effort nucléaire iranien.

Dans le contexte du JCPOA comment interpréter cette fuite dont se réjouissent les Israéliens ?

Il n’a échappé à personne que l’accord JCPoA signé le 14 juillet 2015 à Vienne entre l’Iran, les pays membres du Conseil de sécurité de l’ONU plus l’Allemagne est en train de se détricoter depuis que les Américains l’ont quitté et rétabli les sanctions économiques à l’égard de Téhéran. D’autre part, ils ne se sont pas cachés de menacer directement les pays alliés qui avaient lancé des projets économiques en Iran de sanctions. Résultat : presque tous les industriels européens et français (Total, Peugeot, etc.)°se sont retirés du pays laissant la place aux Chinois et aux Russes.

C’est dans ce cadre que cette affaire est arrivée fort opportunément sur la table, servie avec délectation par les Israéliens qui considèrent l’Iran comme leur pire ennemi. (Cela n’a pas été toujours le cas car durant la guerre Irak-Iran qui a duré de 1980 à 1988, l’État hébreu a discrètement fourni une aide militaire à Téhéran avec l’accord plus ou moins officiel de Washington. Il considérait à l’époque que Saddam Hussein était son adversaire potentiel le plus menaçant).

Or, comme par hasard, le président iranien Hassan Rohani débutait un voyage officiel en Suisse puis en Autriche le 2 juillet - soit peu de temps après le transfert de renseignements par le Mossad - pour tenter de sauver ce qui pouvait l’être encore. La mise sur la place publique de cette tentative d’attentat est donc venue fort à propos pour donner le "coup de grâce" à tous ceux qui espéraient encore pouvoir négocier.