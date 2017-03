"Interview" : pour les acteurs, plus que pour le propos, parfois touffu

THEATRE

Interview

de Nicolas Truong

mise en scène : Thomas Pondevie

avec Nicolas Bouchaud et Judith Henry

INFORMATIONS

Théâtre du Rond-Point

Salle Jean Tardieu

2 bis avenue Franklin Roosevelt

75008 Paris

Ce spectacle a eu lieu jusqu'au 12 mars

L’AUTEUR

Essayiste et journaliste au Monde, Nicolas Truong qui a écrit et mis en scène en 2013 le spectacle « Projet Luciole » au Festival d’Avignon, est également co-auteur avec Alain Badiou d’ « Eloge de l’amour » et d’ « Eloge du Théâtre ».

En 2010, il reçoit le Grand Prix des Quotidiens Nationaux Pour la meilleure interview, à la suite d’un entretien réalisé avec l’écrivain Liao Yiwu, intitulé « Chine, le porte-voix des bas- fonds ».

THEME

Réalisé à partir d’entretiens avec les intellectuels Edgar Morin ou Régis Debray, les cinéastes Raymond Depardon et sa femme Claudine Nougaret et les journalistes Jean Hatzfeld et Florence Aubenas, « Interview » cherche à comprendre comment interroger aussi bien les électeurs du Front national que le champion de tennis John Mac Enroe.

POINTS FORTS

- l ’humour du spectacle

- La drôlerie des acteurs

- la pertinence du sujet posé

- les extraits sonores

- l’actualité du propos

POINTS FAIBLES

- L’absence de construction

- L’éparpillement du propos

- la diversité des « angles »

- Un manque de rigueur

EN DEUX MOTS

Un exercice de style servi par deux bons acteurs mais qui souffre de son ambition.

Que veut finalement démontrer l’auteur ?

On s’y perdait un peu…

UN EXTRAIT

« Le travers de journalistes, c’est quand même ça, c’est de trouver ce qu’ils cherchent ».

RECOMMANDATION : BON pour les acteurs plus que pour le propos, parfois touffu