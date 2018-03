"L'interprétation sociologique des rêves" : savant, exigeant, mais fondamental

LIVRE

L'interprétation sociologique des rêves

De Bernard Lahire

Editions La Découverte, collection Laboratoire des Sciences sociales

488 p.

25 €

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Pourquoi le rêve, qui concerne tout être humain, qui fascine et inquiète à la fois, échappe-t-il, jusqu'à présent, au domaine de la sociologie ? Les sciences sociales sont, de l'aveu même de l'auteur, les grandes absentes dans l'histoire de l'étude savante du sommeil et du rêve. Et pourtant le rêve est toujours "fabriqué" en rapport avec la situation sociale du rêveur, avec ses expériences quotidiennes passées et présentes, car aucun n'échappe au monde dans lequel il vit, même si l'on admet que l'activité psychique se déploie différemment la nuit que le jour.

"Que disent donc les rêves de la vie des individus et de la société dans laquelle ils vivent ? Comment les expériences sociales des rêveurs contribuent-elles à tramer leur imaginaire, même dans les moments où la conscience intentionnelle ne gouverne plus le flux des images ? Voilà des questions cruciales auxquelles les sociologues n'ont guère cherché à répondre".

Il aura fallu vingt années de travail à Bernard Lahire pour élaborer une nouvelle théorie intégratrice qui tire parti à la fois des acquis du passé et des avancées scientifiques actuelles. Alors, qu'on ne se demande plus pourquoi on rêve mais plutôt pourquoi on rêve de ce dont on rêve (et pas d'autre chose). La connaissance du rêveur, de son passé incorporé, de son contexte présent, de ses préoccupations, de ses conditions de vie, bref, de son "histoire" sociale, devient alors incontournable.

POINTS FORTS

· L'auteur a accès aux multiples disciplines qui se sont penchées sur le rêve (psychanalyse et psychologie, bien sûr, mais aussi neurosciences, linguistique, anthropologie, histoire, et même mathématiques, art et littérature...). Sa documentation est impressionnante autant parmi les travaux anciens que parmi les thèses les plus récentes.

· Il développe ses observations, ses analyses, ses critiques, lentement, en approfondissant toujours un peu plus. Le lecteur a donc le sentiment d'être conduit pas à pas, sans être abandonné au jargon des spécialistes.

· Chaque notion abordée est patiemment définie, précisée. Quand l'auteur examine l'une ou l'autre des fonctions oniriques (par exemple la condensation si chère à Freud) , il cite d'abord les travaux et les études des autres chercheurs, souvent à l'aide d'exemples, ce qui offre un panorama complet des recherches sur ce sujet.

· Une théorie sur l'interprétation sociologique des rêves ne peut éviter la confrontation avec la psychanalyse (dont l'image est fort brouillée). Par rapport à Freud, l'auteur reste d'une grande objectivité, approuvant certaines affirmations mais en en démontrant les limites ou même les erreurs. Ainsi consacre-t-il plusieurs chapitres aux notions fondamentales d' inconscient, de passé incorporé, de refoulement, de censure, et à "la problématique existentielle" du rêveur au moment du rêve, avant d'aborder le cadre du sommeil, c'est à dire le contexte cérébral et psychique dans lequel les images du rêve se déploient.