L’internationale sauvera le genre humain. Peut-être, mais laquelle…? Retour sur une aspiration en noir et blanc

L’histoire et la mémoire collective associent souvent les notions d’internationale aux Internationales socialistes ou communistes. Durant les années 1970, sur fond de terrorisme « noir » opposé au « rouge », des journalistes ont glosé sur une « internationale noire » ou un « orchestre noir ». Depuis, la notion a été étendue à l’amont comme à l’aval, de l’internationale libérale issue de la matrice de la Grande Armée napoléonienne au djihadisme, en passant par les internationales partisanes, générationnelles ou même genrées!

Dans cette émission, Olivier Dard présente l’histoire de ce concept et en discute la pertinence. Il est interrogé par Christophe Dickès.

L’invité: Professeur d’histoire contemporaine à Paris-IV Sorbonne, Olivier Dard travaille aussi dans le cadre de l’UMR, c’est-à-dire l’unité mixte de recherche avec Paris I et le CNRS pour le laboratoire en histoire des relations internationales contemporaines et des mondes étrangers. Auteurs de nombreux ouvrages, directeurs de nombreux travaux, il vient de publier aux éditions du Cerf un Dictionnaire du Conservatisme avec Frédéric Rouvillois et Christophe Boutin. Il a co-dirigé avec Éric Anceau et Jacques-Olivier Boudon un colloque sur les Internationales et donc les actes ont été publiés sous le titre: Histoire des Internationales, Paris, Nouveau Monde, Collection « LabEx EHNE », 2017.

Retrouvez le podcast de l'émission sur Storiavoce

A écouter aussi sur Atlantico avec Storia Voce :

- Plus qu'une légende, un mythe de la guerre de Cent ans ! Qui était Bertrand du Guesclin ?

- Vous croyez que l'école gratuite, pour tous et obligatoire est née avec Jules Ferry? Vous avez tort

- SOS purée de pois idéologique : mais qu’est-ce que le conservatisme ?

- Pourquoi l’histoire des relations entre le christianisme et les femmes n’a pas grand chose à voir avec ce qu’on en raconte le plus souvent

- De Gaulle et Bonaparte: mythe et réalité de deux héros (si) Français

- L’Eglise catholique a-t-elle des raisons d’avoir peur de son histoire ?

- Le Moyen Age n’a rien à voir avec ce qu’on vous en a appris à l’école

- Quand Michel Onfray prend des libertés avec l’histoire du Christianisme…

- Philippe Séguin, le remords de la droite

- Marie-Louise, une jeunesse impériale

- Pourquoi Charles VII, le roi qui a abandonné Jeanne d’Arc, n’était pas le salaud qu’on croit

- Mais que pouvaient bien manger Jésus, Marie-Antoinette, Napoléon ou Churchill ?

- Si Louis XVI était mort en 1783, il aurait été considéré comme un des plus grands rois de France. Et l’homme à qui il le devait s’appelait Vergennes

- Toutes ces idées reçues que nous avons sur la Seconde Guerre mondiale

- Orgies romaines, chasse au sanglier des Gaulois… : le monde de l’époque d’Astérix ressemblait-il vraiment à l’idée qu’on s’en fait ?

- Comment Lénine est devenu l’inventeur du régime le plus meurtrier de l’histoire

- La chute de Rome n’a pas eu lieu

- Ce que l'Europe doit à la Grèce et à Byzance