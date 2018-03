Interdisons aux banques de faire du passé la condition de l’avenir

Un ami entrepreneur vient m’aborder lors de la semaine du numérique du Medef en début de semaine. C’est pour moi, l’un de ces héros des temps modernes. Non seulement il entreprend sans relâche, mais de plus, il le fait dans le domaine de la presse. Un domaine que l’on annonce, chaque année, comme appartenant désormais à l’histoire de l’humanité, un secteur moribond, avec si peu d’avenir que l’on peut douter qu’il ait même eu un passé. Lorsque vous présentez un dossier qui s’apparente de près ou de loin à cette activité, cela déclenche l’hilarité générale (le pauvre garçon il a perdu la tête !!) certains défaillent, voire s’enfuient à la simple évocation du mot « Presse ».

C’est ce qu’on appelle le « moutonnisme sémantique ». On investit dans tout ce qui porte un nom à la mode, même si le modèle est bidon, et on fuit proportionnellement, gousse d’aïl à la main, face aux autres.

Pour revenir à mon entrepreneur, comme tant d’autres, il a compris que la presse laissait encore des pans entiers à couvrir, avec de nouveaux modèles économiques, notamment sur les secteurs spécialisés, mal couverts par la presse traditionnelle, qui correspondent à un monde en toujours plus grande spécialisation, qui cherche les infos et réseaux qui correspondent à sa spécialité. Entre évènementiel, réseau et information, ces nouveaux créneaux prospèrent, contrairement à ce que pensent (pensent ils ? non ils se positionnent !!) les investisseurs du signe du mouton suiveur. Et ils sont TRES profitables. Ceux qui m’entourent et ont fait ce pari, affichent des taux de rentabilité et de croissance à 2 chiffres, bien loin devant les modèles à la mode, qui ferment dans 11 cas sur 12.

Cet entrepreneur et moi échangions donc, et il m’indique qu’il cherche des fonds pour financer une croissance plus forte encore que prévue. Il a une garantie à 70% de la BPI, un apport en fonds propres, bref le dossier de rêve. Il apporte aux banques un dossier couvert dans son risque et qui demande à la banque, en gros, de financer 20% de la somme. Vous imaginez l’absence de difficulté que représente, dans un monde normal, ce type de prêt. 100K ! Le prix d’une grosse voiture. Eh bien détrompez-vous. La réponse est : NON ! Pourquoi ? Car ce garçon a eu l’outrecuidance de ne pas réussir du premier coup et a fait l’objet d’un redressement judiciaire, en ………… 2007. Il y a 11 ans !!!

On imaginait bêtement qu’un semi échec, ponctué de ce que le droit et même la morale, appellent un « acte de gestion » normal, devrait être salué. En effet, le redressement, que la plupart des chefs d’entreprises excluent souvent trop longtemps, pour finalement être liquidés, faute de s’être mis à l’abri à temps et de préparer un plan de reprise, est, oui, un acte normal et sain de gestion.