Interdire le salafisme, une idée absurde ? La proposition qui place la France face à ses contractions

Lors de la séance à l’Assemblée nationale du 28 mars dernier, où un vibrant hommage a été rendu au gendarme Arnaud Beltrame, le Premier ministre a fermement écarté toute volonté d’adopter de nouvelles dispositions pour lutter contre les attaques islamistes. En particulier, il a opposé une fin de non-recevoir à ceux qui proposent d’interdire la salafisme : « faut-il interdire le salafisme ? Il y a là une vraie question sur le combat de civilisation, sur la contre-insurrection culturelle que nous devons mener pour faire prévaloir les valeurs républicaines. Je vais vous dire ma conviction. Elle s’appuie sur l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. » On ne peut pas, mesdames, messieurs, interdire une idée ».

Cette affirmation selon laquelle il serait impossible d’interdire une idée est pour le moins surprenante. L’ironie de l’histoire veut que, au moment où parle le premier ministre, Stéphane Poussier, un ancien candidat à la députation de la France insoumise, soit condamné pour apologie du terrorisme, comme l’ont été de nombreuses personnes avant lui, et comme le seront certainement de nombreuses personnes après lui. Or, qu’est-ce que l’apologie du terrorisme, sinon une idée ? De même, lorsque la majorité actuelle entend interdire les « fake news », n’affiche-t-on pas une intention de réglementer les idées ? Une fausse information est-elle très différente d’une idée, même s’il s’agit d’une idée fausse ?

D’une manière plus générale, il est surprenant d’entendre le chef du gouvernement prendre la défense de la liberté d’opinion dans un pays où l’on n’a cessé de multiplier les interdictions et les restrictions, par exemple avec l’interdiction des propos négationnistes ou racistes, ou encore avec la lutte contre les incitations à la haine ou aux discriminations. L’argument selon lequel le négationnisme ou les diverses incitations à la haine ne relèvent pas du domaine des idées ne constitue pas un argument très sérieux. Peut-on raisonnablement soutenir que de tels propos ne sont pas constitutifs d’une idéologie pourvoyeuse de sens, proposant une vision du monde ? Soutenir le contraire reviendrait à dire que les idéologies se situent exclusivement du côté de la paix et de l’amour, ce que l’histoire humaine a malheureusement invalidé.

Bref, qu’on le veuille ou non, ces réglementations relèvent d’une volonté de circonscrire le domaine des idées acceptables. Naturellement, chacun peut trouver des justifications à ces différentes réglementations. Il n’en reste pas moins que les précédents existent, ce qui laisse planer un doute sur la sincérité du premier ministre, d’autant que celui-ci a dramatisé les enjeux actuels en parlant d’un « combat de civilisation », d’une « contre-insurrection culturelle ». Or, un tel combat ne mériterait-il pas d’utiliser des moyens au moins comparables à ceux utilisés pour lutter contre le négationnisme ou le racisme, autant de combats qui ne sont d’ailleurs pas forcément incompatibles entre eux ? Le péril que représente l’islamisme ne justifie-t-il pas d’adopter des mesures proportionnées à la menace ?