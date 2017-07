Interdire la publicité sur les prix : un acte de salut national

Je déteste les prix bas. Je déteste le pouvoir d’achat. Je hais ceux qui le prônent à longueur de publicité. L’obsession du pouvoir d’achat nous a conduit à l’impuissance économique. A l’impotence. Le prix bas signifie la fin des marges, et donc de l’investissement. Et au final de l’emploi. Le pouvoir d’achat a garantit une seule certitude, des prix toujours plus bas pour un chômage toujours plus haut. Nous sommes, sans surprise, le pays roi de la grande distribution et le pays roi du chômage. Non que cette industrie soit à jeter avec l’eau d’un bain déjà bien sale.

Mais elle doit se réformer au plus vite, car elle a pollué la vision des français sur les prix et leur formation. Il a insidieusement, année après année, persuadé les français qu’il était sale de vendre au prix et entraîné la confusion entre le prix brut du produit et le travail humain qui l’accompagne, qu’on a ainsi nié et anéanti. Ces acteurs économiques ont le pouvoir de vendre autrement et de délivrer d’autres messages. Nous comptons sur eux. Derrière chaque prix baissé, il y a la baisse du salaire d’un homme et au delà d’un seuil, c’est son emploi même qui tombe.

Pourquoi cet énervement à quelques jours des vacances, cette période béate qui marque le retour de l’insouciance, des jours heureux, qui pousse à mettre sous le sable les problèmes majeurs pour les repousser à la rentrée ? Simplement parce que, ce matin, je conduisais en rentrant d’une séance intensive de sport destinée à acclimater mon physique aux normes en vogue dans les magasines de mode estivale, et juste avant de retirer la clé du contact, je tombe sur une publicité d’Intermarché (cela aurait pu être Leclerc ou un autre).

Cette magnifique publicité, la même depuis des siècles, ce qui désespère de la faculté d’innovation des conseils qui leur facturent des honoraires, rappelait son combat sans merci contre la vie chère. « P… C’est quoi la vie chère ? » me suis-je surpris à crier seul dans ma voiture, entamant ainsi un monologue inédit avec une radio analogique ! Qui a vue la vie chère quelque part ?

Les prix ne cessent d’être tirés vers le bas depuis 30 ans par la distribution au point que les emplois de proximité qui permettaient à des communes et villes entières françaises de vivre et prospérer, ont été remplacés par des embauches de personnel chez pôle emploi pour traiter les licenciés. Avec le succès que l’on connaît ! Chaque jour les distributeurs cherchent à écraser un producteur local, qui soit finit par mettre la clé sous la porte, soit se trouve remplacé par un producteur d’Europe de l’Est ou Asiatique qui assume sans état d’âme, de faire travailler un gamin pour 150$ le mois (voire moins).

Le prix bas pour le consommateur c’est le prix haut pour la société. N’en avons nous pas assez d’entretenir des millions de chômeurs pour gagner quelques centimes sur nos achats ? Si nous continuons à vouloir payer peu, nous finirons pas le payer cher !