Atlatico : La mairie de Paris aurait pour projet d'interdire les voitures à essence dans Paris d'ici 15 ans. Selon vous fait-on face là à une décision de technocrates coupés des réalités ou cela peut-il être un coup de pression nécessaire pour faire évoluer plus rapidement l'industrie automobile ? Ou les deux.

Frédéric Decker : Même si les voitures ne circulent plus dans Paris elles circuleront autour de Paris. Les particules, elles, poussées par le vent continueront de polluer la capitale. Cela peut être louable comme vœu, c mais il faudra trouver des solutions au niveau des transports car je pense que cela sera catastrophique en dehors de l'aspect pollution et climat. Enlever les voitures à essence et à Diesel dans Paris ne changera rien car il y aura beaucoup plus de véhicules tout autour en banlieu, sans parler de la population qui, elle aussi, augmente et, de facto il y aura plus de véhicules de manière globale.

Cette idée ne changera donc strictement rien et c'est une mesure purement technocratique de ce point de vue.

On peut se dire que c'est un moyen de faire progresser l'industrie de l'automobile plus rapidement mais quand on regarde le secteur, de nombreux progrès ont déjà été faits, notamment au niveau des fil à particules et qui vont s'accentuer encore durant les prochaines années avec moins d'émissions de particules et moins de Co2 également. Un aspect intéressant de cette idée est qu'elle pourrait permettre d'éventuellement développer plus rapidement le secteur des véhicules électriques.

Il faudra aussi se poser la question des gros véhicules comme les camions, les bus etc. car ces derniers polluent bien plus que les voitures de tourisme. Si on pouvait électriser ce type de véhicules ce serait certainement bénéfique. Paris n'est pas la seule ville à rendre de plus en plus difficilement accessible ses centres villes aux véhicules. Londres fait la même chose et cela pourrait instaurer des dynamiques auprès des industriels.

Réduire la pollution est un combat louable mais renoncer ou faire renoncer à la voiture, est-ce une bonne solution pour vous ? Combien représente la voiture en termes de pollution globale et que pourrait-on faire d'autre pour améliorer la qualité de l'air dans Paris ?

Selon une étude datant de 2016, la voiture représente en ville 10 à 15% de la pollution globale tandis que les modes de chauffage représentent 30% de la pollution globale. Le chauffage pollue énormément notamment en termes de particules. Si l'on veut lutter contre la pollution dans Paris évidemment qu'il ne faut pas négliger ce secteur, penser à développer de nouveaux moyens de transports propres sans aller jusqu'à proner une suppression totale de ce type de véhicules dans la capitale. Un meilleur développement des transports en commun pourrait inciter les gens à plus les prendre ou encore limiter la voiture dans Paris mais développer des parcs de transport qui permettent de garer son véhicule facilement et à bas coût aux portes de Paris pour ensuite emprunter les transports en commun.

Arrêter la voiture dans Paris me paraît aberrant d'autant plus lorsque l'on prend en compte les commerces, les restaurants etc. qui dépendent des livraisons… Il faudra forcément faire rentrer des véhicules.