Interdiction de l’adultère en Turquie : jusqu’où Erdogan osera-t-il défier l’Europe ?

Atlantico : La Turquie est en train de réfléchir à une criminalisation de l'adultère. Cette idée, vieux serpent de mer en Turquie avait toujours été ajournée sous les pressions de l'Union européenne. Maintenant que la question de l'adhésion à l'UE ne fait plus débat, jusqu'où la Turquie pourrait-elle aller dans ses réformes et quel est l'objectif du pays à terme ?

Laurent Leylekian : Il me semble que nous devons désormais imaginer le pire, c’est-à-dire à moyen terme une République islamique de Turquie sur le modèle iranien à la différence que la Turquie est sunnite. Bref, le retour effectif du sultanat aboli par Atatürk. C’est une hypothèse qui semblait encore irréaliste il y a cinq ans mais la situation a progressivement changé : En fait – comme l’a récemment souligné un think tank américain – l’Occident a tant perdu son ascendant et son emprise effective sur la Turquie – qu’Erdogan peut maintenant mettre en place son programme islamiste quasiment sans aucune restriction.

La petite bourgeoisie anatolienne et le monde rural qui ont fait son succès continuent de le soutenir tandis que l’opposition structurée ne parvient plus à s’exprimer : d’une part, elle n’a plus de modèle alternatif crédible à proposer et d’autre part aucun leader qui puisse sérieusement contester Erdogan n’émerge pour l’instant des partis d’opposition. En outre, confrontée aux purges et aux parodies de procès, la société civile occidentalisée est de plus en plus contrainte de se murer dans le silence, un peu comme « l’émigration intérieure » sous le troisième Reich. Il y a encore des îlots de résistance – comme ce procureur qui a engagé des poursuites contre les responsables d’une chaîne ultranationaliste pour « incitation à la haine » mais c’est devenu vraiment marginal dans un pays où le programme politique islamiste s’appuie sur une tradition d’Etat nationaliste.

Beaucoup d’observateurs considèrent que l’on s’approche d’un système totalitaire et je ne vois guère qu’un retournement de tendance économique qui puisse peut-être arrêter Erdogan dans ses ambitions de faire du pays une République islamique. Quoique dans un système réellement totalitaire, les considérations de cet ordre soient inopérantes jusqu’à l’effondrement final.

Est-ce que les liens économiques qui continuent d'unir l'Union européenne et la Turquie peuvent encore peser dans la balance et servir de moyens de pression ?

Sans doute pas parce que l’Union européenne elle-même ne met pas vraiment son poids économique au service de sa vision politique propre ; en tout cas pas avec la Turquie qui bénéficie des prérogatives de l’Union douanière. En outre, quand on regarde la structure des échanges de la Turquie, on voit que l’Union européenne reste prépondérante bien sûr mais, depuis dix ans, la part des exportations comme des importations va croissante avec l’Asie et notamment la Chine. Et plus récemment, la Turquie s’est également ouverte aux investissements russes en raison des alliances conjoncturelles sur la question syrienne.