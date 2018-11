L’intelligence artificielle serait désormais plus efficace que les officiers de police pour détecter les fausses déclarations

Atlantico : L'Intelligence Artificielle est-elle un outil déjà utilisée par les services de police ? Est-elle fonctionnelle?

Jean-Paul Pinte : On entend parler d’énormes innovations ces derniers mois autour de l’Intelligence Artificielle et de la Machine Learning et plus aucun secteur d’activité de la société ne semble y échapper aujourd’hui tant dans la presse que dans les recherches qui se développent à grands pas dans ce domaine.

On en parlait et la voyait déjà dans les films d’espionnage avec de nombreuses scènes nombre de scènes à suspens tournant autour de détecteurs de mensonges. Le héros ou l’héroïne dans ce cas est attachée à une machine qui mesure sa pression sanguine, son rythme cardiaque et d’autres indicateurs de stress, afin de déterminer si elle ment ou pas. Seul problème, cette machine, le polygraphe, ne fonctionne pas. Ou du moins pas assez bien puisque certaines personnes ont réussi à la tromper. Il est utilisé aux États-Unis par certaines agences gouvernementales, notamment le FBI, mais pas en France, où la police estime que ses résultats n’ont pas valeur de preuve.

En général, les polygraphes ne sont pas considérés comme assez fiables et vus comme une violation du droit à garder le silence. Mais ce n’est pas pour autant que les détecteurs de mensonge n’existent pas.

Aujourd’hui, de nombreuses réalisations en IA autour de ce thème en sont pour beaucoup’à leur début mais suscitent déjà de nombreux débats et convoitises qui s’annoncent prometteurs pour des secteurs comme la criminologie, la justice, la police, la sécurité, l’analyse prédictive, etc.

Dans le monde de la Police par exemple, les exemples ne manquent pas autour des détecteurs de mensonge. En 2017, c’était le cas du Canada qui a testé une IA pour détecter les mensonges à partir des comportements physiologiques dans ses aéroports. Avatar (pour Automated Virtual Agent for Truth Assessments in Real Time) pourrait aider à l’avenir les douaniers à contrôler les voyageurs en cas de doute sur leur motivation à venir. Il s’agit d’un guichet comme on pourrait le trouver dans un supermarché. « Cependant, ce guichet possède un écran facial qui pose des questions aux voyageurs et peut détecter des changements physiologiques ou comportementaux pendant l'interrogatoire. Le système peut détecter des changements dans les yeux, la voix, les gestes et la posture pour déterminer des risques potentiels." sur le territoire, précise le professeur de management des systèmes d'information à l'université de San Diego Aaron Elkins.

Avatar dispose d’un logiciel de détection du regard et de mouvements qui doit contrôler les voyageurs dans leurs réponses et permet de détecter grâce à des capteurs des signes de gêne. Le guichet doit également poser des questions anodines pour savoir si les passagers ne sont pas juste stressés à l'idée de prendre l'avion. Une fois que le robot a détecté des signes, des agents des douanes peuvent procéder à des questions plus approfondies.